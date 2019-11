Fonte : wired

(Di mercoledì 6 novembre 2019) (Foto: flickr.com) Grandi manovre nel mondo dei sistemi di pagamento. L’Europa starebbe lavorando per realizzare un circuito alternativo a quelli forniti dai colossi comeper quanto riguarda i pagamenti con carte di credito all’interno del territorio comunitario. Secondo quanto annunciato dall’agenzia Afp e riportato da Radiocor24, venti delle più importsarebbero impegnate a creare un nuovo sistema chiamato(acronimo di Pan European Payment System Initiative). Si tratta di un circuito in grado di funzionare in tutto il territorio comunitario e sostenuto dalla Banca centrale europea, per rivendicare un’autonomia anche nel settore dei pagamenti e sfidare, tra gli altri, anche i sistemi sempre più diffusi come quelli di Google e di PayPal. Nello specifico, infatti, sarà un sistema dedicato esclusivamente ai pagamenti digitali, in grado così di ...

MilanoCitExpo : Nome in codice Pepsi: cos’è il progetto anti-Visa e Mastercard di 20 banche europee… - goldenjoe75 : Nome in codice Pepsi: cos'è il progetto anti-Visa e Mastercard di 20 banche europee - TIM4UGiulia : @MarcoIacoucci Ciao Marco, indicami in DM i dati anagrafici nome, cognome e codice fiscale così verifico. A dopo! -