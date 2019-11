CLASSIFICA E RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE Diretta gol live | dieci gol nei primi tempi

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : risultati e CLASSIFICA della sesta giornata. Ortigia e Pro Recco in coppia al comando : sesta giornata, turno infrasettimanale per il campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile. Tutti e sei gli incontri sono andati in scena oggi, mercoledì 6 novembre. Resta una coppia al comando della graduatoria: oltre al solito Pro Recco, che va a valanga sulla Lazio, l’Ortigia continua a stupire e resta a punteggio pieno in vetta. Subito dietro l’AN Brescia. Andiamo a rivivere questa giornata con i risultati e la classifica ...

Risultati Champions League - CLASSIFICA/ Inter rimontata e battuta - il Napoli pareggia : Risultati Champions League e classifica dei gironi: l'Inter avanti di due gol si fa rimontare e perde a Dortmund, il Napoli pareggia al San Paolo.

Risultati Serie A - CLASSIFICA/ La Lazio espugna la San Siro rossonera dopo 30 anni! : Risultati Serie A, classifica dopo l'11giornata di campionato: la Lazio espugna San Siro battendo il Milan, il Cagliari fa il colpo a Bergamo.

Risultati Serie B - CLASSIFICA/ Il Pordenone non si ferma! Diretta gol live score : Risultati Serie B, classifica: Diretta gol live score delle tre partite che compongono il quadro dei posticipi nel campionato cadetto, per la 11giornata.

Risultati Serie B - 11^ giornata – Vince il Cosenza - la CLASSIFICA aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – Anche in cadetteria si torna subito in campo dopo le gare di martedì e mercoledì. Si chiude una settimana ricca di impegni con il terzo turno (l’11°) in sette giorni. Nel primo anticipo in campo Spezia e Chievo, il match si conclude a reti inviolate (0-0). Cinque le gare al sabato, quattro alle 15 ed una alle 18. Grande prestazione del Perugia che sbanca Crotone e si rilancia prepotentemente in classifica, ...

Risultati Serie A - 11^ giornata : si gioca Spal-Sampdoria - la CLASSIFICA aggiornata : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo per l’undicesima giornata. Turno che si apre sabato alle 15 con l’attesissimo big match tra Roma e Napoli, successo dei giallorossi che volano in classifica, 2-1 il risultato finale. Alle 18 colpo dell’Inter che ha vinto 1-2 sul campo del Bologna. Il “Derby della Mole” è bianconero grazie a de Ligt. Domenica in campo l’Atalanta, ko per la squadra di ...

Risultati Ligue 1 - 12^ giornata – Al Saint Etienne basta un gol - Monaco sconfitto - la CLASSIFICA [FOTO] : Risultati Ligue 1 – Si è aperto con un tremendo testa coda la 12^ giornata del massimo campionato francese. Nel primo match clamoroso tonfo del Psg contro il fanalino di coda Dijon, finisce 2-1, per il club parigino non basta la rete di Mbappè. Sei le gare al sabato, una alle 17.30 e il resto in serata. Il Marsiglia supera il Lilla, alle 20 il Brest cade in casa dell’Amiens mentre l’Angers batte lo Strasburgo. Tre gare ...

Risultati Liga - 12^ giornata : la Real Sociedad sbanca Granada e aggancia la vetta - la CLASSIFICA [FOTO] : Risultati Liga – Torna in campo la Liga dopo il turno infrasettimanale. Si gioca la dodicesima giornata. Si parte sabato alle 13 con Espanyol-Valencia, colpo grosso in trasferta ed in rimonta, finisce 1-2. Clamoroso tonfo del Barcellona contro il Levante, pari in Siviglia-Atletico Madrid. In serata solo un pari per il Real Madrid contro il Betis. Pari senza reti anche in VillarReal-Bilbao. Lo scontro d’alta classifica tra ...

Risultati Liga - 12^ giornata : vincono Getafe ed Eibar - la CLASSIFICA aggiornata [FOTO] : Risultati Liga – Torna in campo la Liga dopo il turno infrasettimanale. Si gioca la dodicesima giornata. Si parte sabato alle 13 con Espanyol-Valencia, colpo grosso in trasferta ed in rimonta, finisce 1-2. Clamoroso tonfo del Barcellona contro il Levante, pari in Siviglia-Atletico Madrid. In serata solo un pari per il Real Madrid contro il Betis. Pari senza reti anche in Villarreal-Bilbao. Occhi puntati sullo scontro ...