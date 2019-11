Quanti rinvii Sbagliare un lancio non è più fattibile - editoriale

Fonte : eurogamer

(Di martedì 5 novembre 2019) Troppi i precedenti: The Division 2, Anthem, Ghost Recon: Breakpoint.ildi un prodotto tripla A non è più: sviluppare un videogioco costa sempre di più e a rischio ci sono decine di milioni di euro. Ecco perché Ubisoft ha posticipato di colpo tre suoi giochi, in particolare Watch Dogs Legion, mentre Electronic Arts ha cancellato NBA Live 2020 e attenderà fino almeno al 2021 per un nuovo Battlefield. Ecco perché Sony ha deciso di rinviare di tre mesi la data di uscita di The Last of Us 2 e Bethesda ha preferito spostare Doom Eternal a marzo 2020. Essere pressapochisti non è più ammissibile: i buchi lasciati dai grandi tonfi sono lì a monito di fallimenti che gli editori (società quotate in borsa, per altro) non possono più lasciarsi alle spalle tanto facilmente. Chiodo non schiaccia chiodo in questo caso: non basta pubblicare un altro gioco a breve distanza e ...