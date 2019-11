Napoli | con il Salisburgo per conquistare gli ottavi | gli esiti favorevoli

Teotino sul Napoli : ”Molti conflitti di posizionamento in campo dei giocatori e su Koulibaly…” : Teotino sul Napoli: ci sono molti conflitti di posizionamento in campo dei giocatori. De Ligt è più completo e più forte in assoluto di Koulibaly Gianfranco Teotino è intervenuto in diretta a Sportiva per rispondere alle domande degli ascoltatori in “Microfono Aperto“. Teotino ha parlato -tra l’altro- anche del Napoli, di De Ligt -che ritiene più completo e più forte in assoluto di Koulibaly– e di altro della ...

Pronostici Champions League - i consigli di CalcioWeb : rischiano Chelsea ed Inter - a Napoli pioggia di gol : Pronostici Champions League – 4^ giornata della fase a gironi della massima competizione europea. Già con le gare di questa settimana potrebbero iniziare a delinearsi alcuni scenari, tra squadre in fuga ed altre tagliate fuori anche dall’Europa League. Per quanto concerne le italiane, cercano conferme Juventus e Napoli, mentre l’Inter dovrà stare attenta alla trappola Borussia Dortmund. Proibitivo il match ...

Balotelli e cori contro il Napoli : sì - nel calcio italiano vi è una emergenza razzismo : Che nelle tifoserie di molte squadre in Italia ci fosse del marcio già lo si sapeva da tempo. Numerose sono le inchieste sulle infiltrazioni dell'estrema destra e addirittura della mafia all'interno di alcune curve degli ultras. Ma ciò che sta accadendo da alcuni anni a questa parte non può più essere ignorato. Perché, se ogni settimana vi sono casi di razzismo nei confronti di una intera città o di persone di colore, allora non ci troviamo più ...

Carlo Ancelotti - la "frattura scomposta" con De Laurentiis : verso l'addio al Napoli? : Una "frattura scomposta" tra Carlo Ancelotti e il presidente Aurelio De Laurentiis, che potrebbe presto portare il mister emiliano lontano dal Napoli. La crisi di risultati, prima ancora che di gioco, degli azzurri si è tradotta in un ritiro obbligato pre-Champions che l'allenatore non ha condiviso,

Probabili formazioni Napoli Salisburgo/ Quote - Lozano o Mertens con Milik? : Probabili formazioni Napoli Salisburgo: le Quote e le ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League al San Paolo, girone E,.

Marsch : “Il Napoli è una super-squadra - giochiamo con sicurezza e passione” : Il ritiro non sanno nemmeno cos’è, “non è mai successo, non sapremmo nemmeno come reagire”. Per cui che il Napoli sia in ritiro o no al Salisburgo poco importa. Deve vincere la squadra di Marsch, anche se il tecnico punta tutto sul bel gioco. Lo dice chiaro e tondo in conferenza stampa: “I tre punti non devono essere il nostro obiettivo, dobbiamo giocare con la testa sgombra e pensare solo a fare un buon calcio. Sarebbe ...

I convocati per l’incontro Napoli-Salisburgo : c’è anche Allan! : Questi i convocati di Mister Ancelotti per l’incontro valido per la 4a giornata di Champions League, Napoli vs Salisburgo, in programma domani sera allo stadio San Paolo alle ore 21:00 Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Zielinski. Allan ha svolto parte dell’allenamento, ...

Convocati Napoli-Salisburgo : ci sono Allan e Hysaj - non c’è Younes : Convocati Napoli-Salisburgo. Torna Allan tra i Convocati di Carlo Ancelotti per la partita di Champions di domani sera tra Napoli e Salisburgo. Il brasiliano, informa il Napoli, ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte differenziato. Il Napoli è primo nel girone con 7 punti, uno di vantaggio sul Liverpool e quattro in più rispetto agli austriaci. Una eventuale vittoria del Napoli determinerebbe il passaggio del turno. In realtà anche il ...

Buso sul Napoli : ”Con il 4-2-4 costruisce molto in fase offensiva - ma subisce molti gol” : Buso: Il Napoli penso che farà fatica a recuperare tutti questi punti dalla vetta Renato Buso, ex giocatore di Napoli, Juventus e Fiorentina, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva per commentare il momento delle sue ex squadre. Queste le parole di Buso: SUL Napoli “Penso che farà fatica a recuperare tutti questi punti dalla vetta. Con il modulo 4-2-4 fa un po’ fatica a coprire la fase difensiva: costruisce molto in fase ...

Ancelotti a Sky : «Sono in discussione dal 95 - per il Napoli è difficile avere continuità» : Ancelotti ha rilasciato un’intervista a Sky Sport alla vigilia di Napoli-Salisburgo. Ovviamente si è partiti dal ritiro. «Servirà per festeggiare il mio onomastico. Non sono d’accordo. La decisione l’ha presa la società. È un piccolo dettaglio rispetto all’importanza della partita di domani. Abbiamo la possibilità di passare il turno con due turni di anticipo. È un obiettivo importante. Dopodiché possiamo concentrarci sul ...

Napoli - calci contro il bus e insulti e minacce all’autista : due giovani incastrati dal video : calci contro il bus, insulti e minacce all’autista. L’episodio di violenza è avvenuto a Fuorigrotta, a Napoli, dopo che due giovani volevano salire sul pullman della linea 181 apparentemente senza titolo di viaggio. Da pochi giorni nel capoluogo campano sono iniziate le verifiche delle nuove squadre di controllori volute da Anm e Comune. L'articolo Napoli, calci contro il bus e insulti e minacce all’autista: due giovani ...

Classifica Serie A - bagarre in zona Europa per “colpa” del Napoli. In dodici con la paura di retrocedere : In attesa del posticipo di questa sera Spal–Sampdoria, tra sabato e domenica la giornata di Serie A ha emanato importanti risultati. In testa alla Classifica Juventus e Inter hanno inserito la quinta, continuano a vincere e stanno scappando in solitaria. La Roma terza, infatti, ha già un distacco di sei punti dal secondo posto occupato dai neroazzurri. Il discorso Scudetto è quindi chiaramente confinato a due squadre, con ...

Napoli-Salisburgo - il gelo di Ancelotti : «Non sono d'accordo con il ritiro» : Carlo Ancelotti rompe il silenzio. Scontata la squalifica in campionato dopo l'espulsione contro l'Atalanta, il tecnico del Napoli torna in conferenza stampa alla vigilia del match di...

