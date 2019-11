Miracolo piemontese

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 5 novembre 2019) I miracoli accadono ancora. Io ne ho visto uno, e in un luogo non particolarmente mistico: la pianuraa sud di Novara. Ho visto, e quasi non credevo ai miei occhi, la ricostruzione di una chiesa siriana distrutta nel 2015 dall’Isis. L’antica chiesa di Mar Elian, ovvero San Giuliano d’Emes