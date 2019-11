Maurizio Landini all' Huffpost sull' ex Ilva | Il governo rimetta lo scudo

Maurizio Landini : "Mi preoccupa il messaggio 'no tasse' di Salvini e della Leopolda" : “Il messaggio che si deve dare al paese non è ‘no tasse’ ma ′ no evasione fiscale’”. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a Mezz’ora in più interviene sulla manovra e sottolinea che per il sindacato la battaglia che va condotta non è quella alla tassazione, ma a chi non paga i tributi. Non si dice preoccupato dalla piazza del centrodestra di ieri: “Non ...