Maltempo per un' altra settimana su tutta l' Italia

Maltempo Roma : dopo oltre 12 ore riaperta stazione Manzoni della Metro A : dopo oltre 12 ore di stop, in serata ha riaperto la stazione Manzoni della Metro A di Roma, chiusa questa mattina in avvio del servizio per un guasto legato ad un allagamento seguito al Maltempo che ieri ha interessato la città.

Maltempo - vento forte a Imperia : ‘vola’ l’impalcatura del teatro : A causa del forte vento, è crollata nel pomeriggio la copertura dell’impalcatura installata intorno al teatro Cavour di via Cascione a Imperia, da mesi oggetto di lavori di ristrutturazione. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento centrale, intervenuti per rimuovere i detriti. Il crollo non ha causato feriti: il personale sanitario del 118 ha assistito e accompagnato in ospedale una donna in stato di choc che ha ...

Maltempo : chiusa l’Aurelia a Genova per allagamento : L’Aurelia è provvisoriamente chiusa al transito in corrispondenza della Galleria Sant’Anna, dal km 475,135 al 475,760, in entrambe le direzioni, a seguito di una mareggiata in atto che ha causato l’allagamento della sede stradale in località Sestri Levante in provincia di Genova. Lo segnala Anas, specificando che il traffico al momento viene deviato nel tratto dei caselli di Sestri Levante e Lavagna (A12). Sul posto sono ...

Maltempo : “In Liguria ben 235 comuni su 235 hanno aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica” : “In Liguria 235 comuni su 235 hanno aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica, parliamo del 100% dei comuni liguri”. Lo ha dichiarato Carlo Civelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Liguria intervenuto su quanto sta accadendo in queste ore nella regione ligure. “La Liguria si colloca inoltre all’ottavo posto in Italia con il 13,9% di superficie a rischio elevato e molto elevato: 751,9 km quadrati ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per Martedì 5 Novembre : “forte Maltempo al Centro/Sud” : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione atlantica determinerà, da domani, una ulteriore fase di maltempo sull’Italia, con precipitazioni localmente intense e venti forti sulle regioni Centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso ...

Maltempo - l’esperto : “Italia sempre più a rischio frane. In 18 anni le vittime sono nettamente aumentate” : “Con l’aumento dell’intensita’ delle piogge il nostro paese e’ ancora piu’ a rischio idrogeologico”. E’ quanto riferito all’AGI da Fausto Guzzetti, direttore dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr (Cnr-Irpi). Si stima che dal 2000 a oggi in Italia abbiano perso la vita in totale 438 persone a causa del dissesto idrogeologico. “Gli eventi a maggior ...

Maltempo : allerta gialla per temporali e vento su tutta la Toscana : Peggioramento delle condizioni meteo in Toscana previsto a partire dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani, martedì 5 novembre, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche, in estensione dal nord ovest al resto della regione. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo esteso a tutta la regione per temporali forti con validità dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani; sempre ...

Maltempo : allerta gialla in Friuli Venezia Giulia per piogge intense : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta di color giallo, dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 8 di mercoledi’ 6 novembre, per criticita’ idrogeologica a causa delle piogge intense previste a partire dalla mezzanotte di oggi. Nella giornata di domani, si legge nell’avviso, le precipitazioni saranno da abbondanti ad intense, in particolare sulla fascia orientale. In quota soffiera’ ...

Maltempo Roma : chiuso il Centro operativo comunale dopo 97 interventi effettuati : Si è chiuso ieri sera il Centro operativo comunale (Coc), riunito presso la sede della Protezione civile di Roma Capitale a seguito dell’ultima allerta meteo. Contestualmente sono state chiuse anche le Unita’ di crisi locali (Ucl). Il Campidoglio, in una nota, informa che “complessivamente sono stati effettuati 97 interventi. Per la maggior parte hanno riguardato allagamenti, alberature e rimozione di rami caduti dalle strade. ...

Maltempo - Borrelli : “Situazione sotto controllo - nuova perturbazione nel fine settimana” : “La situazione e’ sotto controllo, ieri abbiamo avuto particolari criticita’ non eccessive in Liguria, Campania, anche in Toscana dove ho sentito il collega del dipartimento regionale della protezione civile“: lo ha dichiarato Angelo Borrelli, capo della protezione civile, oggi a Firenze le iniziative in ricordo dell’alluvione del 4 novembre 1966. “Siamo in una settimana in cui abbiamo un clima autunnale: ...

Maltempo Avellino : allerta arancione per la giornata di domani : Avellino domani potrebbe affrontare una nuova giornata di disagi legati al Maltempo, ma la macchina amministrativa è già pronta: “E’ prevista una criticità arancione. domani mattina convocheremo il Coc“, spiega il sindaco Gianluca Festa, che sottolinea: “Siamo abituati ad affrontare anche queste emergenze, è chiaro che ci sono sempre disagi in queste occasioni, ma la macchina comunale parte anche di concerto con i Vigili ...

Previsioni Meteo : breve tregua del Maltempo sull’Italia - ma sta arrivando un’altra “pazza” perturbazione tropicale : Il maltempo che ieri ha colpito duramente l’Italia, oggi concede una tregua: è tornato a splendere il sole su gran parte del Paese e le temperature sono piacevolmente miti, ben superiori rispetto alle medie del periodo, tanto che con il cielo terso e l’aria limpida non sembra affatto di essere in pieno autunno. La colonnina di mercurio è impietosa, con temperature tipiche di metà/fine Settembre: abbiamo +24°C a Lecce, Brindisi, ...

Maltempo Roma : disagi per i viaggiatori della metro A : disagi per i viaggiatori della metro A di Roma: è chiusa la fermata Manzoni, i treni transitano senza fermarsi. La chiusura sarebbe dovuta all'allagamento dello stazione per le piogge intense. Interdetto al traffico per allagamento anche un tratto del sottopasso della stazione Tiburtina.

Maltempo Francia : ritrovata morta donna dispersa a Nizza : La Francia conta i danni dopo il passaggio della tempesta Amélie: una donna data per dispersa nel fine settimana a Nizza, sulla Costa azzurra, è stata ritrovata morta, secondo quanto riportato dalla tv BFM. La 71enne è stata travolta da una frana del terreno dietro la sua casa: sull'edificio si sono riversati diversi metri cubi di fango.