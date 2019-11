Gli sviluppatori di Hearthstone e il caso Blitzchung e Hong Kong | avremmo dovuto

Gli sviluppatori di Dauntless cercano "traduttori volontari" e i fan si scagliano contro Phoenix Labs : Sebbene non siano stati condivisi numeri concreti, è molto probabile che Dauntless sia stato un successo per lo sviluppatore Phoenix Labs. Milioni di giocatori si sono tuffati nel gioco free-to-play in stile Monster Hunter, e molti si stanno divertendo ancora oggi. Altri ancora arriveranno sicuramente quando il gioco sarà finalmente disponibile anche su Nintendo Switch.Tuttavia, è emersa una notizia un po' particolare riguardo i piani di ...

Remnant : From the Ashes : lo shooter survival deGli sviluppatori di Darksiders 3 ha venduto oltre un milione di copie : Perfect World Entertainment e Gunfire Games oggi hanno annunciato che Remnant: From the Ashes ha venduto più di un milione di copie. Per festeggiare, giovedì 31 ottobre verranno pubblicati nuovi contenuti in gioco e ricompense che miglioreranno l'esperienza dei giocatori, inclusa una delle richieste più frequenti dei fan: la modalità Estrema. Questa nuova modalità sfiderà i giocatori a completare il gioco con una sola vita. Inoltre, il team di ...

Gli sviluppatori di Hellblade annunciano The Insight Project - un nuovo progetto per aiutare a combattere le malattie mentali : Hellblade: Senua's Sacrifice di Ninja Theory del 2017 è una storia straziante che si concentra sulle lotte per la salute mentale e sul superarle. Lo studio britannico ha ora annunciato il suo prossimo progetto che continua su questa strada ma in un modo nuovo e innovativo.The Insight Project, come viene chiamato, è una nuova iniziativa che Ninja Theory sta intraprendendo con il neuroscienziato Paul Fletcher, che ha lavorato con lo sviluppatore ...

Google e Samsung aprono Motion Sense e Tizen aGli sviluppatori in modo differente : Il chip radar Soli e le funzionalità Motion Sense resteranno esclusivi dei Pixel 4 mentre il sistema operativo Tizen sbarcherà pure su smart TV non di Samsung L'articolo Google e Samsung aprono Motion Sense e Tizen agli sviluppatori in modo differente proviene da TuttoAndroid.

Gli sviluppatori di Surgeon Simulator stanno per lanciare gratuitamente tre nuovi prototipi di giochi tutti da provare : Bossa Studios, lo sviluppatore di Surgeon Simulator e I Am Bread, lancerà tre prototipi di giochi gratuiti a tema animale a partire da domani, nel tentativo di ottenere un feedback dai giocatori e capire quale titolo sviluppare in futuro.Tra questi troviamo Pigeon Simulator, un gioco che vi consentirà di seminare il caos in un'apparente tranquilla cittadina impersonando dei fastidiosissimi piccioni. I Am Fish è il secondo titolo gratuito da ...

Perché Gods & Monsters è stato posticipato? Arriva la risposta deGli sviluppatori : Come probabilmente saprete, Ubisoft ha recentemente comunicato i suoi risultati finanziari in un report confermando il rinvio al prossimo anno fiscale di 3 importanti giochi, ovvero Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods & Monsters.Ora, gli sviluppatori di Gods & Monsters hanno deciso di fare un po' di chiarezza sul Perché è stato deciso il rinvio del titolo.In un tweet, il team ha spiegato che "il nostro obiettivo per Gods ...

WWE 2K20 : Gli sviluppatori promettono di risolvere i numerosi problemi del gioco con delle patch : WWE 2K20 è arrivato nei negozi in uno stato davvero molto problematico. Come segnalato da tantissimi giocatori il titolo di Visual Concepts è afflitto da numerosi bug e glitch grafici che inevitabilmente compromettono l'esperienza di gioco. I problemi che affliggono WWE 2K20 sono talmente gravi che poco dopo il lancio, avvenuto lo scorso 22 ottobre, l'hashtag #FixWWE2K20 è salito ai vertici delle tendenze in USA.Fortunatamente 2K con un ...

Maneater : secondo video diario deGli sviluppatori per l'open world RPG che ci metterà nei panni di uno squalo : Tripwire Interactive ha pubblicato il secondo diario degli sviluppatori per Maneater.Diversamente dal primo filmato, in questo video diamo uno sguardo dietro le quinte all'ispirazione dietro la premessa e la storia di Maneater, nonché un'occhiata alla varietà di ambienti e altro ancora.Maneater è un gioco di ruolo d'azione per giocatore singolo. I giocatori combatteranno per sopravvivere in mare aperto, paludi e fiumi che nascondono pericoli in ...

Chrome OS 80 faciliterà di molto la vita deGli sviluppatori con questa funzione : La versione 80 di Chrome OS permetterà agli sviluppatori di effettuare il sideload delle loro applicazioni senza attivare la modalità sviluppatore L'articolo Chrome OS 80 faciliterà di molto la vita degli sviluppatori con questa funzione proviene da TuttoAndroid.

Secondo Gli sviluppatori di Goat Simulator una "forte minoranza" sta criticando la politica di Epic Games : Satisfactory, il nuovo gioco open world di Coffee Stain Studios è un'esclusiva Epic e lo sviluppatore di Goat Simulator ha recentemente spiegato i vantaggi nel prendere questa decisione dal punto di vista di una maggiore sicurezza finanziaria. Una sicurezza che, però, ha tolto una parte del supporto dei fan.Parlando con PCGamesN, la UI e UX designer Nathalie Verwei ha spiegato i vantaggi di prendere un accordo di esclusività. "Penso che come ...

Gli sviluppatori di Yooka-Laylee vorrebbero creare un titolo in stile Mario Kart o Splatoon : Yooka-Laylee and the Impossible Lair è finalmente disponibile su Nintendo Switch e l'operazione nostalgia messa in piedi dai ragazzi di Playtonic Games può dirsi conclusa. Ma cosa ci sarà ora nel futuro dello studio? In una recente intervista il team di sviluppo ha dichiarato di voler esplorare nuovi orizzonti, ed ha elencato alcuni titoli Nintendo da cui potrebbe trarre spunto:"Penso che continueremo a lavorare su Yooka Laylee in futuro, sul ...

Gli sviluppatori di Fallen Order - Cyberpunk 2077 e The Avengers parlano dei periodi di crunch : La pratica del "crunching" è purtroppo molto diffusa, specie per quanto riguarda quei giochi in sviluppo che devono essere pubblicati in tempi brevi. Gli studi che utilizzano questo metodo costringono i dipendenti a fare straordinari molto spesso sottopagati. Durante una serie di interviste, gli sviluppatori di Cyberpunk 2077, The Avengers e Star Wars Jedi: Fallen Order, hanno detto la loro a tal proposito.Il director di Fallen Order, Stig ...

Gli sviluppatori di Arise : A Simple Story e gli accordi di esclusività con Epic Games Store : "la concorrenza è un bene per tutti" : In un'intervista di Techland con Segmentnext, lo studio dietro Arise: A Simple Story, si è discusso del mercato del PC gaming e lo studio ha confermato che il titolo rimarrà un'esclusiva Epic Games Store per 12 mesi.Questo è simile a come Borderlands 3 ha trattato la sua esclusività iniziale. Per i sei mesi iniziali il gioco sarà disponibile su Epic Games Store in esclusiva. Ecco cosa ne pensa Techland riguardo alla situazione degli Store ...

Una modifica del Google Play Store rischia di far fare una figuraccia aGli sviluppatori ma c’è la soluzione : In questi ultimi mesi il Google Play Store ha ricevuto diverse modifiche e una di esse riguarda uno strano cambiamento alle anteprime del changelog L'articolo Una modifica del Google Play Store rischia di far fare una figuraccia agli sviluppatori ma c’è la soluzione proviene da TuttoAndroid.