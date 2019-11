Berrettini contro Federer-Djokovic | un sogno

Berrettini alle Finals nel girone di ferro : giocherà contro Djokovic - Federer e Thiem : Matteo Berrettini si giocherà la fase a gironi delle ATP Finals di Londra contro Novak Djokovic, Roger Federer e Dominic Thiem. Il tennista romano, numero 8 del mondo e della Race 2019, è stato inserito nel girone Borg, sicuramente il più difficile dei due. Nell’altro, il girone Agassi, ci sono Nadal (infortunato, ma che ha deciso di provare ugualmente a scendere in campo), Medvedev, Tsitsipas e Zverev . “Mi sono meritato al 100% ...

LIVE Berrettini-Tsonga 3-4 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : controbreak del romano! Equilibrio in Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP FINALS SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 15-15 Back banale che esce fuori: Berrettini deve migliorare nel tenere lo scambio. 0-15 Tsonga realizza il primo doppio fallo del match. 4-4 Serve&volley di Berrettini che resta con i nervi saldi! 40-30 Ottima ...

LIVE Berrettini-Tsonga 2-3 - Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA : controbreak del romano! Equilibrio in Francia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MATTEO BERRETTINI SI QUALIFICA PER LE ATP FINALS SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI BAUTISTA AGUT ELIMINATO! MONFILS RESTA L’ULTIMA MINACCIA PRINCIPALE PER BERRETTINI 15-15 Occasione sciupata da Berrettini che non riesce a chiudere da buona posizione. 0-15 Ottimo scambio condotto da Berrettini che conclude con il vincente. 3-3 Servizio e diritto e parità: match in Equilibrio. 40-15 ...

Tennis - Matteo Berrettini e la corsa verso le ATP Finals : cosa cambia con la sconfitta contro Thiem? La classifica e il ranking del romano : La sconfitta di Matteo Berrettini nelle semifinali del torneo ATP 500 di Vienna nega al romano la possibilità di fare un ulteriore passo in avanti in termini di punti nella Race to London (e ovviamente nella classifica ATP): l’azzurro rinforza l’ottavo posto, l’ultimo valido per le Finals di fine stagione, in attesa di capire se il più immediato inseguitore resterà l’iberico Roberto Bautista Agut, distante 130 punti, o ...

LIVE Berrettini-Thiem - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 4-3 - break e controbreak - resta avanti il romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Dritto chiamato fuori a Thiem, overrule del giudice di sedia, Berrettini chiama il Falco che gli da torto, si rigioca il punto 30-30 Gran prima al corpo di Thiem 15-30 RISPOSTA VINCENTE DI ROVESCIO DI BERRETTINI! 15-15 Cerca la risposta vincente di rovescio Berrettini sulla seconda di Thiem, ma gli esce di poco 0-15 BERRETTINI! Gran punto con pallonetto che beffa Thiem, il quale tenta il ...

LIVE Berrettini-Edmund - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 0-1 - il romano conquista il secondo set e allunga l’incontro al terzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Ottima prima esterna di Edmund 15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI: rovescio incrociato larghissimo di Edmund 15-30 Bella risposta di Berrettini! Edmund costretto all’errore di dritto 15-15 Scambio a ritmo sostenuto in cui Berrettini mette in rete il dritto 0-15 Sbaglia il rovescio in uscita dal servizio Edmund, mettendolo in rete 1-1 Contropiede di dritto che consegna il game a ...

LIVE Berrettini-Edmund - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 3-6 6-3 - il romano conquista il secondo set e allunga l’incontro al terzo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Gran volée bassa di dritto di Edmund 6-3 SET BERRETTINI! E con il dritto il romano allunga l’incontro al terzo set! 40-15 DUE SET POINT BERRETTINI: gioca terribilmente male, Edmund, quella che nelle sue intenzioni sarebbe una cosa a metà tra una volée e un colpo che lui solo conosce 30-15 Sbaglia il dritto in uscita dal servizio Berrettini, mandandolo in corridoio 30-0 Due belle ...

ATP Shanghai : Berrettini in semifinale contro Zverev - la top 10 è vicina : Continua a stupire Matteo Berrettini che nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, ha battuto in due set Dominic Thiem nei quarti di finale dell'ATP Masters 1000 di Shanghai. Domani in semifinale se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev. uscito vincente dal suo quarto di finale contro Roger Federer. Matteo è il nuovo numero 1 italiano, le Finals non sono un miraggio Con il successo odierno Matteo Berrettini compie un ulteriore balzo nei ...

ATP Shanghai – Matteo Berrettini ai quarti : vittoria da urlo contro Bautista Agut : Matteo Berrettini accede ai quarti di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista italiano supera Bautista Agut in due set Matteo Berrettini continua a regalare spettacolo in un 2019 da urlo. Il tennista italiano, secondo azzurro in top 100 dietro Fognini, nonché attuale numero 13 del ranking ATP, ha staccato il pass per valevole per i quarti di finale dell’ATP di Shanghai. Dopo 1 ora 57 minuti di match intenso e combattuto, Berrettini si è ...

Berrettini dopo la sconfitta contro Nadal : «Non ho nulla da rimproverarmi - ora non mi pongo limiti» : «Non ho nulla da rimproverarmi, ora non mi pongo limiti»: è un Matteo Berrettini in gran forma e pronto per affrontare le sfide del futuro quello che lascia gli Us Open dopo essere...