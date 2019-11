Assunzioni in FS per specialisti | operatori e ingegneri | domande a novembre e dicembre

Assunzioni Lidl : si ricercano addetti contabilità - anche con diploma - per sede di Arcole : La nota catena di distribuzione alimentare tedesca avrebbe aperto nuove selezioni per addetti alla contabilità. Si tratta di una nuova importante opportunità di lavoro per migliaia di giovani diplomati che, causa della crisi economica non riescono a trovare un'occupazione. Lidl, infatti, costituisce tutt'oggi una realtà in costante crescita che opera in tutto il territorio nazionale e estero e conta più di 200 mila dipendenti. Lidl è la più nota ...

Manovra : Treviso - ‘salasso’ per azienda del tabacco - a rischio 140 nuove Assunzioni : Treviso, 4 nov. (Adnkronos) – La Manovra finanziaria nella bozza attuale mette in allarme le aziende italiane che operano nel mondo del tabacco. è il caso di ITA, azienda trevigiana che si occupa di commercializzazione nel mondo del tabacco trinciato, cartine e prodotti per le tabaccherie e cartolerie.Il problema arriva in modo particolare dalla cosiddetta ‘tassa sulle cartine”, e in generale sugli accessori per ...

Manovra : Treviso - ‘salasso’ per azienda del tabacco - a rischio 140 nuove Assunzioni (3) : (Adnkronos) – “Il 2019 per noi è stato un anno positivo e avevamo programmato un piano di assunzioni, 40 entro fine anno e un centinaio nel prossimo triennio, ma alla luce della Manovra abbiamo deciso di congelarlo perché, secondo le nostre stime, se non verrà modificata porterà a una riduzione del nostro mercato di almeno il 40%. – annuncia l’ad di ITA – Per dare un’idea: abbiamo calcolato che ...

Assunzioni Poltronesofà per profili diplomati e laureati : posizioni in tutta Italia : L'azienda leader in Italia Poltronesofà ricerca personale da formare presso l'università della stessa società in qualità di referente e venditore in possesso del diploma e della laurea, con una specifica esperienza nella vendita da assegnare nei negozi di Piacenza, Verona, Aosta, Arezzo e Salerno. Mentre per la sede centrale di Forlì si selezionano profili in funzione di impiegato/a amministrativo/a retail laureato in economia, di impiegato ...

Agenzia del Demanio : nuove Assunzioni per laureati e diplomati - scadenza 8 novembre : Si prevedono nuove assunzioni per la Pubblica Amministrazione, le quali implicano delle nuove opportunità per diplomati e laureati. L’Agenzia del Demanio, di cui il personale si occupa di selezionare a sua volta degli impiegati per le sedi sparse in diverse città, ha pubblicato degli avvisi di selezione per le sedi di Torino, Pescara, Napoli, Firenze e Ancona. Tutte le informazioni riguardanti le posizioni, il proposte dall'Agenzia di ...

Assunzioni da parte di Stevanato Group in Veneto : si cercano operai - tecnici e ingegneri : L’industria farmaceutica Stevanato Group con sede in Veneto, nei restanti mesi del 2019 ha in programma l’assunzione di 150 persone, le quali saranno inserite in azienda secondo un piano crescita dell’organico ben definito. È stato lo stesso gruppo a divulgare la notizia dei 150 posti vacanti, con la motivazione di necessità di potenziamento del personale entro la fine dell’anno corrente. Sicuramente l’iniziativa implicherà una grossissima ...

Lavoro - 11mila Assunzioni da Poste a Gruppo Siram : ecco la top 10 in Italia per regione e settore : Sul territorio a farla da padrone per gli annunci di Lavoro è la Lombardia, seguita da Emilia Romagna e Veneto. Nei settori svettano l’area vendite, l’informatica e l’engineering

Liste d'attesa - prime misure per prestazioni aggiuntive - Assunzioni e nuovo personale : L'Aquila - prestazioni aggiuntive, assunzioni di nuovo personale e acquisto di attrezzature tecnologiche: le quattro Asl hanno avviato con atti concreti il percorso di abbattimento delle Liste d'attesa, sulla base degli indirizzi contenuti nella delibera approvata dalla giunta regionale lo scorso maggio. Il punto sullo stato di avanzamento dei rispettivi piani operativi è stato fatto nel corso di una riunione, convocata ...

Nuove Assunzioni 2019 Trenitalia e Italotreno : 2000 posti per laureati e diplomati : Per coloro che aspirano ad entrare nei team di Italotreno o di Ferrovie dello Stato si prospettano Nuove opportunità lavorative. Negli ultimi giorni infatti NTV e FS hanno avviato una maxi campagna di recruiting che prevede ben 2000 assunzioni entro il 2021. Si cercano hostess e steward, operatori di impianto, macchinisti, figure di staff e altri profili. l nuovi piani industriali avranno un notevole impatto sul mondo del lavoro generando un ...

Assunzioni ferrovie : 300 posti in Italo Treni - da Napoli a Milano per diplomati e laureati : Nuove opportunità di lavoro presso il prestigioso team di Italo Treni, eccellenza dell'alta velocità italiana che concorre con Frecciarossa, appartenente al gruppo di ferrovie dello Stato. Dopo aver già assegnato diversi posti di lavoro nella prima metà del 2019, Italo ricerca altre 300 risorse da impiegare nel giro di due anni: a darne notizia è stata la stessa azienda mediante un comunicato stampa, divulgato sui propri canali ufficiali, in cui ...

