Lombardia | Pirellone illuminato con scritta ' Free Alvin'

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) Milano, 4 nov. (Adnkronos) - Unaluminosa sulla facciata dela Milano per sensibilizzare l’opinione pubblica sul caso del piccoloBerisha, giovane lombardo trattenuto da tempo in un campo di prigionia in Siria dopo l’arruolamento della madre nelle fila dell’Isis. A partire da

GruppoFICamera : RT @msgelmini: Sulla facciata del Pirellone a Milano la scritta luminosa #FreeAlvin. Il governo italiano faccia tutto il possibile per libe… - domex69 : RT @msgelmini: Sulla facciata del Pirellone a Milano la scritta luminosa #FreeAlvin. Il governo italiano faccia tutto il possibile per libe… - msgelmini : Sulla facciata del Pirellone a Milano la scritta luminosa #FreeAlvin. Il governo italiano faccia tutto il possibile… -