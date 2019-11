Cesena | il parroco chiede di far uscire un cane dalla chiesa e il padrone lo aggredisce

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 4 novembre 2019) Lavinia Greci Il sacerdote ha chiesto a uno dei fedeli di accompagnare fuori il proprioma l'uomo, una volta allontanato il quadrupede, è rientrato e ha aggredito ildurante la messa La celebrazione, nelladell'Osservanza, a, era quella di un sabato pomeriggio qualunque. Erano le 18 e i fedeli erano tutti raccolti tra i banchi e le sedie. A un tratto, durante la messa la richiesta, arrivata dal, don Fabrizio Ricci, di portare fuoristruttura unche si trovava trai i banchi. Un invito semplice: allontanare l'animale di uno dei fedeli dal luogo di culto durante la messa. Perché anche se tranquillo, uninnon ci può stare, almeno secondo il sacerdote (e secondo la legge, che stabilisce . Un invito semplice, ribadito più volte, a cui, però, è seguita un'aggressione verbale successiva da parte deldell'animale ...

