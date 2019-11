Zingaretti | “L’incertezza quotidiana è il modo migliore per regalare l’Italia alle

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 3 novembre 2019) “Gioco di squadra, impegno per lo sviluppo e il lavoro, lottadisuguaglianze sociali, rivoluzione verde, scuola e formazione. L’Italia dalla maggioranza e dal Governo si aspetta questo. Solo così si sconfigge la destra, dando risposte e speranzapersone”.Così Nicolasu Fb che chiede “stop furbizie, ipocrisie, sgambetti, litigi, piccolezze” perchè “l’incertezzaè ilperl’Italiadestre e condannare le italiane e gli italiani a un inesorabile declino senza neanche combattere”.

