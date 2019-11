Trieste | cadavere di un anziano trovato in un sacco sul balcone di un appartamento | aveva

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 novembre 2019) Il corpo di un uomo di 75 anni è statochiuso in unnero di nylon, con la gola tagliata, suldi unal terzo piano di un condominio di via del Veltro, a. È successo nella tarda serata di sabato sera: il corpo di Libero Foti, questo il nome della vittima, è statoin stato di decomposizione e gli stessi vicini nonno sue notizie da molti giorni. Dall’esterno sono visibili inconfondibili quanto macabre strisce di sangue, gocciolato perfino lungo il davanzale dell’edificio nel corso dei giorni. Foti viveva da solo nel suodopo che, di recente, la sua compagna, una cittadina ucraina, sarebbe andata via. Le indagini sono condotte dalla polizia, coordinate dal pubblico ministero Federico Frezza. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco, oltre alla Scientifica e al pubblico ministero. I vigili del fuoco hanno ...

