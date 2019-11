Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019) Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Il M5S così non stando, nonquella che è la missione storica del M5S”. “Quando perdi milioni di voti devi fare il processo non al capo politico, ma all’Movimento. Io mi metto per primo, nel momento in cui sto palesando il mio pensiero”. Lo dice il senatore Gianluigi, ospite di ‘In mezz’ora in più’.L'articolo M5S:, ‘nonpiù, non vaDimaMovimento’ CalcioWeb.

the_tuft : #DiMaio è capo polotico che non conta niente. #Grillo da garante è pronto a sfiduciarlo e fare abbracciare #M5S in… - TV7Benevento : M5S: Paragone, 'non funziona più, non va processato Di Maio ma intero Movimento'... - the_tuft : Caro #Paragone, avete tradito tutto per le poltrone. #M5S deve solo sparire. #mezzorainpiu -