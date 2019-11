Sport | Berrettini alle Atp Finals | non accadeva da 41 anni

US Open : Berrettini vs Nadal in semifinale - in tv su Euro Sport nella notte del 7 settembre : Sarà una notte incredibile per Matteo Berrettini , impegnato in quello che è ad oggi il match più importante della sua giovane carriera. Il 23enne tennista romano, infatti, giocherà nella notte italiana tra oggi, venerdì 6, e domani, sabato 7 settembre , la semifinale degli US Open . Dall'altra parte della rete non un avversario qualunque, ma uno dei mostri sacri del tennis attuale: lo spagnolo Rafa Nadal . Che match con Monfils: eguagliato ...

US Open : Berrettini-Monfils - mercoledì 4 settembre in tv su EuroSport : Un grande Matteo Berrettini continua a sognare sui campi in cemento di Flushing Meadows, dove sono in corso gli US Open 2019. Il 23enne tennista romano ha infatti superato in tre set il russo Andrej Rublev, conquistando l'accesso ai quarti di finale del prestigioso Slam statunitense. Un risultato storico non solo per "Berretto", al suo primo quarto in un major, ma per tutto il tennis italiano. Era infatti dal 1977 che un italiano non arrivava ...