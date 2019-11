Il Napoli | “La sorte avversa si materializza in pali | traverse ed episodi nefasti”

Il Napoli : “La Dea ha ceduto la benda a chi non ha saputo vedere ciò che tutti - o quasi - hanno visto…” : Come fa sempre dopo i match, la Società Calcio Napoli ha pubblicato sul suo sito il commento alla partita tra Napoli e Atalanta. Una bellissima partita, che finisce 2-2, scrive il Napoli, sulla quale, però, grava “un finale che getta ombre e alimenta polemiche giustificate da parte degli azzurri”. Poi la spiegazione di quanto accaduto: “Tutto accade al minuto 85. Llorente viene steso in area dopo un contrasto con Kjaer, che ...

Ancelotti : “La Champions per il Napoli rappresenta un test per cercare di migliorare” : Ancelotti ai microfoni della Uefa ha parlato della sua doppia esperienza in carriera come calciatore e allenatore e del rapporto che lo lega alla Champions. A proposito di Champions, anche in vista della prossima gara contro il Salisburgo ha parlato del Napoli: “Per il Napoli la Champions League è una verifica. Il Napoli non ha mai ottenuto grandi risultati in questa manifestazione nella sua storia, quindi per noi rappresenta un test per ...

“La Scienza per la Protezione Civile” : domani a Napoli una giornata dedicata a numerose e importanti attività : Nell’ambito della Prima edizione della Settimana della Protezione civile (13 – 19 ottobre 2019), domani 16 ottobre 2019 a Napoli dalle 09:30 nell’Aula Magna Storica, nella sede centrale di corso Umberto I della Federico II, si terrà la giornata “La Scienza per la Protezione Civile”, dedicata alle numerose ed importanti attività che la comunità scientifica svolge nell’ambito del Servizio Nazionale della ...

Napoli - Koulibaly : “Lasciare la Serie A per il razzismo? Sono ‘loro’ che se ne devono andare” : “Lasciare il calcio italiano per non subire il razzismo, come ha ipotizzato il senegalese del Basaksehir, Demba Ba? Significherebbe dare ragione ai razzisti. Sono loro che se ne devono andare. Noi dobbiamo restare, dimostrare che siamo sempre presenti”. Sono le parole del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly a ‘L’Equipe’. “Non ho mai ancora visto dei tifosi esclusi dagli stadi, delle multe davvero ...

Cafiero de Raho : “La mafia nel calcio - i giocatori del Napoli hanno rapporti coi clan : Il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho ha parlato al corso per formatori tecnici di taekwondo in corso a Formia «Lo sport ha un importante ruolo nel gioco della trasparenza, della integrità e della correttezza. Le mafie sono entrate anche nello sport, nel mondo del calcio. Bagarinaggio e influenze negli incontri, calciatori del Napoli che hanno rapporti coi camorristi. A volte le mafie cercano anche di acquisire società ...

Napoli - Ancelotti : “La classifica piange ma continuiamo a lottare per lo scudetto. Lozano? Come Falcao…” : “La nostra classifica piange ma vogliamo continuare a lottare per lo scudetto. Inter-Juventus? Il risultato di stasera non cambierà nulla, sarà una partita bella da vedere”. Sono le parole a Sky Sport del tecnico del Napoli Carlo Ancelotti dopo il pareggio a reti bianche di Torino. “Siamo stati troppo timidi nel momento in cui dovevamo concretizzare quanto creato. A inizio stagione siamo stati letali sotto porta ...

Repubblica : “la mediocrità del Napoli sta diventando preoccupante” : Repubblica, con Marco Azzi, ricorda il passo falso dello scorso anno in Champions con la Stella Rossa e lo paragona a quello di ieri con il Genk. Sottolinea ovviamente gli errori sotto porta ma evita giustamente di parlare di sfortuna. Ma non basta la malasorte per giustificare il passo falso degli azzurri, in netta fase di regresso e incapaci di uscire dal limbo di una mediocrità che sta diventando preoccupante. L’allarme era già scattato per ...

Kiss Kiss Napoli – De Maggio : “La versione spagnola ripaga - è lui il protagonista della gara” : Valter De Maggio, ha parlato ai microfoni di Radio Goal commentando la vittoria degli azzurri contro il Lecce: “In copertina c’è il Re Fernando Llorente, è stato il grande protagonista della vittoria contro il Lecce. La versione spagnola del Napoli ripaga, c’è la perla di Fabiàn e la doppietta di Llorente, oltre al gol di Insigne.” NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Leggi anche: Lecce, il presidente Sticchi Damiani ...

Champions League - Marcello Lippi non ha dubbi : “la Juventus tra le favorite - il Napoli si farà rispettare” : L’ex ct campione del mondo ha parlato dell’esordio delle italiane in Champions League, esprimendo le proprie personali sensazioni Giornata particolare per Marcello Lippi, impegnato oggi nella regata Millevele che lo vede protagonista. L’ex ct campione del mondo con l’Italia nel 2006 non si è lasciato però sfuggire la possibilità di parlare di calcio, soffermandosi ai microfoni dei cronisti presenti ...

Radio Kiss Kiss Napoli : “La SSC Napoli vuole trattenere Mertens e Callejon : la proposta di rinnovo!” : Radio Kiss Kiss Napoli fa il punto sui rinnovi di Mertens e Callejon Il giornalista Diego De Luca, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato: “Il Napoli vuole trattenere sia Mertens che Callejon: vuole sottoporre ad entrambi un contratto alle stesse cifre previste dal loro attuale contratto. La ...

Whirlpool - Patuanelli interrompe incontro con l’ad sulla cessione dello stabilimento di Napoli : “La riunione non è stata costruttiva” : La convocazione era arrivata d’urgenza dopo l’avvio della cessione comunicata in tutta fretta ai sindacati. Ma anche il primo faccia a faccia tra il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, e l’ad di Whirlpool, Luigi La Morgia, per scongiurare il passaggio dello stabilimento di Napoli alla ‘misteriosa’ Prs-Passive Refrigeration Solutions SA di Lugano si è concluso con un nulla di fatto. Anzi, il clima ...