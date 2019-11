Assistente vocale Smart Home | i migliori da comprare

La radio per i soccorritori diventa smart grazie all’Assistente vocale : I soccorritori non comunicano via smartphone, usano apposite radio che devono resistere alle intemperie e che non devono distrarre chi le usa dalle persone in difficoltà o in pericolo. radio che però si devono evolvere, racchiudendo le tecnologie moderne per semplificare le operazioni di soccorso. A questo ha pensato Motorola Solutions, azienda che non ha nulla a che vedere con il marchio Motorola legato agli smartphone, e che è di proprietà di ...