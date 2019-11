350 euro a terra nel bus trovati da un controllore che chiede di chi siano | scoppia una

Alitalia - nuovo prestito dello Stato inserito nel dl fiscale : 350 milioni di euro per metterla in sicurezza dopo il settimo rinvio della vendita : Il prestito ponte per Alitalia arriva con il decreto fiscale. Contrariamente a quanto dichiarato solo una settimana fa dal ministro per lo sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il governo destinerà altri 350 milioni all’ex compagnia di bandiera. Almeno questa è la cifra che al momento appare all’articolo 52 nella bozza di decreto fiscale. Nonostante le smentite di Patuanelli, il governo è intervenuto per mettere in sicurezza la ...

Notebook HP Spectre x360 13 in Italia da dicembre con prezzi a partire da 1.350 euro : HP ha annunciato ufficialmente la disponibilità in Italia dei nuovi Notebook Spectre x360 con schermi da 13 pollici. I prezzi partono da 1.350 euro. L’opzione Natural Silver con 8 GB di memoria RAM, display Full HD e unità SSD da 512 GB avrà prezzi da 1.400 euro. L’allestimento con colorazione Nightfall Black, 16 GB di memoria RAM, display OLED 4K e unità SSD da 1 TB avrà invece prezzi di partenza di 1.849 euro. Si tratta di ...

Mercatone Uno - il "grido" dei lavoratori con 350 euro di paga : "Salvati ma condannati alla povertà" : Presidio davanti a Montecitorio per un gruppo di dipendenti della catena di ipermercati, rimasti con il futuro in bilico...

Migrante pulisce la strada a Mestre "per integrarsi" : multa di 350 euro : pulisce volontariamente i marciapiedi e le strade di Mestre con la propria scopa, spiegando di voler così integrarsi, ma l’azione di Monday, un giovane nordafricano, non è stata apprezzata dai vigili che l’hanno multato di 350 euro. Perché, è scritto nel verbale, “sorpreso palesemente a ripulire la zona senza alcuna autorizzazione dell’amministrazione comunale”.Sanzione che lascia basiti ...

Migrante pulisce le strade senza autorizzazione : multa da 350 euro : Monday, un ragazzo nordafricano che per integrarsi aveva deciso di pulire le strade di Mestre, è stato sanzionato dalla...

Mestre - migrante pulisce i marciapiedi dalle foglie : “Desidero integrarmi senza chiedere l’elemosina”. I vigili lo multano : 350 euro : Monday, un giovane nordafricano, passa le sue giornate a pulire i marciapiedi e le strade di Mestre. Un modo, come spiega lui stesso in un cartello che porta con sé, per integrarsi. Il gesto volontario non è stato però apprezzato dai vigili urbani della città alle porte di Venezia che hanno multato il ragazzo per 350 euro perché, come scrivono sul verbale, “sorpreso palesemente a ripulire la zona senza alcuna autorizzazione ...

“Non voglio elemosina” : migrante spazza le strade a Mestre - vigili lo multano per 350 euro : "Desidero integrarmi onestamente senza chiedere l'elemosina" aveva scritto l'uomo su un cartello in cui chiedeva una offerta a piacere per il lavoro di pulizia delle strade. La polizia locale lo ha multato con un sanzione da ben 350 euro perché non è autorizzato dall'amministrazione locale a spazzare le strade pubbliche.Continua a leggere

A 8 anni spende 3500 euro sulla Xbox con carta di credito - la madre annulla il Natale in casa : La donna durante il primo acquisto aveva inserito le credenziali del metodo di pagamento non accorgendosi di averle salvate. Il piccolo poi ha proseguito nelle compere online non sapendo che tutte le spese venivano caricate tutte sulla carta di credito della mamma.Continua a leggere