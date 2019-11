VIDEO Sebastian Vettel | “Nuove regole in F1? Avrei voluto un motore più sensato per le

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Peccato per la bandiera gialla - in gara Mercedes sarà molto forte” : Qualifica assolutamente positiva per la Ferrari in Messico, con Charles Leclerc che approfitta della retrocessione di 3 posizioni in griglia di Max Verstappen per aggiudicarsi la pole position del Gran Premio del Messico 2019 davanti al compagno di squadra Sebastian Vettel per una prima fila tutta Rossa. Il tedesco è stato sfortunato nell’episodio della doppia bandiera gialla sventolata all’ultima curva per l’incidente di ...

VIDEO Sebastian Vettel - problemi al sedile nella FP3 del GP del Messico : i meccanici Ferrari al lavoro : Sebastian Vettel ha riscontrato dei problemi al sedile della sua Ferrari durante le prove libere 3 del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha effettuato un paio di giri su asfalto bagnato all’inizio della sessione ed è poi tornato ai box, i meccanici della Rossa ha lavorato a lungo sulla sua monoposto e poi il teutonico è potuto tornare in pista una volta che si è asciugata chiudendo col secondo tempo ad appena 27 ...

VIDEO Sebastian Vettel - i meccanici della Ferrari lavorano sulla monoposto nella FP3 del GP del Messico : Sebastian Vettel ha firmato il secondo tempo nelle prove libere 3 del GP del Messico 2019, il tedesco si è fermato ad appena 27 millesimi dal compagno di squadra Charles Leclerc ed è pronto per la battaglia in qualifica. I primi 45 minuti della sessione sono praticamente stati annullati dall’asfalto bagnato che ha impedito ai piloti di girare, nel frattempo i meccanici della Ferrari hanno lavorato a lungo sulla monoposto di Vettel per ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Ho fatto il mio - sul passo gara c’è costanza di rendimento” : “Penso di aver fatto il mio oggi, sul passo gara, mi son concentrato su un lavoro con le gomme medie, che sembrano reggere bene fino alla fine rispetto alle morbide“. Sono queste, in estrema sintesi, le parole di Sebastian Vettel al termine del primo giorno di prove del GP del Messico, tappa del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Città del Messico il tedesco della Ferrai ha terminato in testa la seconda sessione, mettendo in ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : gli Highlights delle prove libere 2. Sebastian Vettel sigla il miglior tempo : Si chiude nel segno della Ferrari di Sebastian Vettel la prima giornata dedicata alle prove libere sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico di F1. Il tedesco nella seconda sessione mette in fila il resto del gruppo, con l’olandese Max Verstappen secondo ed il monegasco Charles Leclerc terzo. GLI Highlights delle FP2 DEL GP DEL Messico DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO F1 - GP Messico 2019 : Sebastian Vettel e Charles Leclerc lanciano le finali “Ferrari Challenge” al Mugello : Nel fine settimana si terranno al Mugello le finale del Ferrari Challenge: lo sanno bene Sebastian Vettel e Charles Leclerc, che però per ovvi motivi non saranno presenti essendo impegnati sulla pista di Città del Messico, dove si corre il GP del Messico di F1. I due ferraristi hanno mandato un messaggio VIDEO a tutti i partecipanti ed ai tifosi della “Rossa“. IL MESSAGGIO VIDEO DI Vettel E Leclerc DAL GP DEL Messico DI F1 ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Messico 2019 : “Abbiamo una buona chance di vincere” : C’è grande ottimismo da parte di Sebastian Vettel per il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend sul circuito intitolato ai fratelli Hernandez. Il pilota della Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia dell’evento: “Penso che abbiamo una buona chance per vincere, almeno spero. Oggi è però impossibile dire dove andremo forte domenica, sono comunque ottimista“. Di seguito il VIDEO con ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Giappone 2019 : “E’ stato un mio errore in partenza” : Sebastian Vettel ha concluso il GP del Giappone, 17esima prova del Mondiale 2019 di F1, (clicca qui per la cronaca) in seconda posizione al termine di una corsa abbastanza positiva nonostante una pessima partenza dalla pole position. Il tedesco della Ferrari ha perso la leadership della gara proprio allo scatto rischiando anche di essere penalizzato per una falsa partenza, riuscendo comunque a conservare perlomeno la seconda piazza alle spalle ...

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : la sfida tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel si trasferisce sugli origami : La sfida tra Charles Leclerc e Sebastian Vettel, dopo la pista ed i team radio, si trasferisce… sugli origami! In occasione del Gran Premio del Giappone 2019 di Formula Uno, infatti, i due piloti della Ferrari si sono dedicati all’arte tipica del Paese del Sol Levante. Andiamo a vedere, quindi, chi sarà stato il migliore. Una idea anche per quel che riguarda domani, dato che il tifone Hagibis non permetterà il normale svolgimento di ...