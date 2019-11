Milano Affitto accessibile | misure di sostegno dedicate ai pensionati

Appartamenti in affitto - da Milano a Barcellona le città più care in Italia e in Europa : Soldi, alla voce Appartamenti in affitto, si conferma la tendenza al rialzo, complici anche, nel trimestre, le richieste di locazione da parte di studenti. E in Italia é Milano a confermarsi la città più cara con Torino che registra crescita più spiccata. Dopo l’impennata dei prezzi degli affitti nelle principali città Italiane ed europee dell’anno scorso, l’HousingAnywhere International Rent Index ...

Milano - le case popolari cadono a pezzi ma il comune aumenta l'affitto : Eugenia Fiore Fabio Franchini I residenti abbandonati nel degrado sono esasperati: "Qua viene giù tutto e ci alzano il canone…". La rabbia contro Sala Milano, Piazza Abbiategrasso. Un condominio di case popolari di proprietà del comune è stato messo in mano a MM-Metropolitana Milanese. Sul sito del comune di Milano, alla sezione "case popolari-servizi agli inquilini", si legge: "Punto di riferimento per tutti gli ...

Milano : ‘niente casa in affitto sei meridionale’ - post denuncia su Facebook : Milano, 13 set. (AdnKronos) – Non le affitto casa perché lei è di Foggia. “Per me sono tutti uguali: meridionali, negri e rom” dice la signora in un messaggio vocale, condiviso su Faceboook da Deborah Prencipe che si è sentita rifiutare con questa motivazione un appartamento in un paesino della provincia di Milano, dove si sarebbe voluta trasferire. “Mi metto d’accordo con la proprietaria di casa, una ragazza, ...

