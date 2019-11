Migranti | recuperati in mare in Sardegna due giovani morti in gommone

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 1 novembre 2019) I corpi di duesono stati ritrovati ieri sera dalla Guardia Costiera di Arbatax a 25 miglia marine dalla costa, di fronte a Tertenia, in Ogliastra. Erano a bordo di un barchino senza motore alla deriva da diversi giorni. Secondo le prime informazioni i cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, sono stati avvistati da un'imbarcazione che ha lanciato l'allarme alla Capitaneria di porto. Una voltai due corpi sono stati portati in porto ad Arbatax e quindi all'obitorio dell'ospedale di Lanusei. Indagini e ipotesi Il ritrovamento del barchino nel Tirreno lascia aperte varie ipotesi sia sulla provenienza deiche sulle modalità di arrivo nelle acque territoriali italiane. Un piccoloinaperto con due persone rappresenta una modalità insolita per un tentativo di sbarco sulle coste ...

