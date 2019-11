M5S: bugie Salvini su tagli a sicurezza

"Basta abboccare alledi. Sulle forze dell'ordine per esempio guardiamo i numeri. Se da ministro avesse fatto meno chiacchiere, forse anche lui sarebbe riuscito ad aumentare le risorse per i nostri poliziotti".Così il M5S replica al leader della Lega. "Siamo riusciti a stanziare più soldi per contratti,dotazioni e straordinari" affermano i 5S.E sottolineano: scongiurato l'aumento dell'Iva "che il Chiacchierone irresponsabilmente ci ha lasciato a gestire dopo aver tradito e infranto il contratto di governo".(Di venerdì 1 novembre 2019)