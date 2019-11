Luca Sacchi | la madre di Valerio Del Grosso | “Giusto che paghi e si assuma le sue

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 novembre 2019) Era stata lei a denunciarlo ed è lei che adesso dice che è giusto che. Così Giovanna Proietti,diDel, il giovane accusato di aver uccisodavanti a un pub a Roma, intervistata al Giornale Radio 1 parla del suo dolore. Sono distrutta sapendo che una mamma e un papà, un’intera famiglia, sta piangendo la morte di un figlio. Ancora non posso credere cheabbia potuto fare un gesto simile. E come me tutti quelli che lo hanno visto crescere nel quartiere. È giusto che adessoe sile sue responsabilità e so che lo farà“. Era stata proprio lei a presentarsi in commissariato per informare su quanto aveva fatto il figlio. Le indagini sono in corso per stabilire la dinamica di quanto avvenuto e il ruolo anche della fidanzata della vittima. “Non ho pensato mai nemmeno un minuto – ha spiegato – che si potesse fare ...

OfficialSSLazio : ?? @SerieA | 11ª giornata ?? #MilanLazio, la designazione arbitrale ????? Gianpaolo Calvarese ?? Alessandro Costanzo-… - FratellidItaIia : Omicidio Luca Sacchi, emergenza sicurezza nella Capitale. @MaresaBellucci: Intervenga immediatamente il ministro L… - poliziadistato : +++ @QuesturaDiRoma In corso l'interrogatorio dei due sospettati per l'omicidio del 25enne Luca Sacchi ucciso a Rom… -