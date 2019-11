Loretta Goggi si emoziona a Tale e Quale Show Morlacchi | “Perdonami”

Casting per un film con Loretta Goggi e co-prodotto da Rai Cinema e per uno spettacolo : In queste settimane ci sono dei Casting aperti per la ricerca di varie comparse per un nuovo film co-prodotto da Rai Cinema e con nel cast anche Loretta Goggi. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di danzatori e di danzatrici per la realizzazione di uno spettacolo della 'Francesco Asselta Company Dancers' che verrà poi messo in scena a Roma....Continua a leggere