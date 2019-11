LIVE Monfils-Shapovalov 0-0 | Masters1000 Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | match valevole per

Fonte : oasport

(Di venerdì 1 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.36 Comincia il riscaldamento! 19.34 Grande spettacolo acome sempre: il tifo sarà un fattore in più per. 19.33 Scendono in campo i due tennisti! 19.31 Tutto pronto per entrare in campo: unche sarà fondamentale per la corsa per le Finals. 19.28 Ricordiamo che sin gioca nel XII arrondissement, cioè il sobborgono sulla rive droite, che comprende il Bois de Vincennes. 19.26 Si riempiono gli spalti del palazzetto didella AccorHotels Arena. 19.24 Si aspetta un gran tifo da parte degli appassionati del Campo Centrale: Gaelgiocherà in casa e potrebbe giovarne, come accaduto ieri nella rimonta contro Radu Albot. 19.22 Negli ultimi anni non c’è stato un vincitore fisso a: nel 2016 ha vinto Andy Murray, poi Jack Sock, che conquistò un posto per la O2 Arena, ed infine Karen ...

