Atp di Londra | Monfils messo ko ai quarti e Matteo Berrettini vola alle Finals

Tennis - Atp Finals 2019 : tutti i qualificati al torneo di fine anno. C’è Matteo Berrettini a Londra! : Si è delineato ufficialmente il quadro dei qualificati alle ATP Finals 2019, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto Tennisti dell’anno. L’appuntamento andrà in scena a Londra (Gran Bretagna) dal 10 al 17 novembre, si comporranno due gironi da quattro atleti ciascuno che si affronteranno tra loro una sola volta e i primi due classificati accederanno alle semifinali incrociate. Ci sarà anche Matteo Berrettini che si è ...

Atp Finals – Berrettini ringrazia Shapovalov : l’azzurro vola a Londra! E’ il terzo italiano nella storia : Berrettini vola a Londra: è il terzo azzurro nella storia a disputare le ATP Finals! Matteo Berrettini può finalmente tirare un sospiro di sollievo ed esultare per aver staccato il pass per le ATP Finals. Dopo l’eliminazione dal torneo ATP di Parigi-Bercy, l’azzurro, che da lunedì sarà numero 8 del ranking mondiale maschile, doveva solo sperare nella sconfitta di oggi di Monfils ai quarti di finale del torneo ...

Atp Finals Londra – Berrettini non è più padrone del proprio destino - l’azzurro si qualifica se… : Dopo la sconfitta incassata al secondo turno nel Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’azzurro non è più padrone del proprio destino: tutto dipende da… Monfils Matteo Berrettini continua a sognare la qualificazione alle ATP Finals di Londra, ma il suo destino non dipende più dalla propria racchetta. Dopo l’eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’azzurro deve sperare nella sconfitta di Gael ...

Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 : Fabio Fognini è battuto in rimonta da Denis Shapovalov e dice addio alle Atp Finals di Londra : Nel secondo turno del Masters 1000 indoor di Parigi-Bercy Fabio Fognini è stato battuto in rimonta col punteggio di 3-6 6-3 6-3 dal canadese Denis Shapovalov in un’ora e 42 minuti di gioco. Subito in difficoltà i due tennisti sul proprio servizio, Shapovalov deve annullare quattro palle break nel secondo game e l’ultima la cancella con un ace di seconda, Fognini ne salva due nel game successivo. I break arrivano però sia nel quarto sia nel ...

Atp 500 Vienna - Berrettini vola in semifinale : Rublev battuto e Londra sempre più vicina : Non smette di stupire Matteo Berrettini. Il tennista romano si è guadagnato la qualificazione per le semifinali dell'Atp 500 di Vienna, battendo col punteggio di 7-5 7-6 il russo Andrej Rublev, numero 22 del mondo. Leggi anche: Matteo Berrettini, sfuma il sogno: il tedesco Zverev lo batte in finale

LIVE Berrettini-Rublev - Atp Vienna 2019 in DIRETTA : 7-5 7-6(4) - il romano vola in semifinale e rafforza il sogno Finals di Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Prossimo suo avversario sarà uno tra il padrone di casa Dominic Thiem e lo spagnolo Pablo Carreno Busta E VINCE MATTEO BERRETTINI CON UN GRANDE SCAMBIO CHIUSO COL DRITTO! 7-5 7-6(4) e l’azzurro è nell’ottava semifinale di questo suo splendido 2019! 6-4 Due match point ...

Tennis - Ranking Atp (21 Ottobre) : Djokovic n.1 ma non per molto… Berrettini sogna Londra - Sinner vicinissimo alla top-100 : Novak Djokovic si conferma n.1 del Ranking ATP, ma il serbo dovrà cedere presto lo scettro. La sconfitta nei quarti di finale a Shanghai è costata molto al giocatore nativo di Belgrado, che il prossimo 4 novembre perderà la vetta della classifica. A beneficiarne sarà lo spagnolo Rafael Nadal, fermo a causa di un problema fisico, che però in questo periodo non ha punti da difendere, al contrario di Nole con ben 2600 punti in scadenza e non ...

Tennis : Stefanos Tsitsipas è il sesto qualificato per le Atp Finals di Londra - adesso è lotta per gli ultimi due posti : Ormai era solo questione di giorni ed infatti l’ATP lo ha reso ufficiale quest’oggi con una nota: Stefanos Tsitsipas è aritmeticamente qualificato per le Finals 2019 in programma a Londra dal 10 al 17 novembre. Il greco si è reso protagonista di una prestazione stellare che gli ha consentito di battere in tre set (3-6, 7-5, 6-3) il n.1 al mondo Novak Djokovic ai quarti di finale dell’ATP 1000 di Shanghai, ma la certezza della ...

VIDEO Fabio Fognini sulle Atp Finals 2019 : “Sogno di qualificarmi a Londra - potrei poi operarmi” : Fabio Fognini e il sogno delle ATP Finals 2019. Il ligure, vincitore in stagione del Masters 1000 a Montecarlo, ci spera: attuale n.13 della ATP Race (graduatoria qualificante per il torneo di Londra) le sue chance per essere nella top-8 non sono molte ma alcune defezioni, come quelle del giapponese Kei Nishikori e del n.1 del mondo Novak Djokovic potrebbero rimetterlo in gioco. Appuntamento londinese che rappresenta l’obiettivo anche di ...

Tennis : Matteo Berrettini virtualmente alle Finals di Londra. L’azzurro è n.8 dell’Atp Race : Sono bastati appena 58′ a Matteo Berrettini per aggiudicarsi il match valido per il secondo turno dell’ATP di San Pietroburgo (Russia) contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.77 del ranking). L’azzurro, semifinalista recentemente allo US Open, si è aggiudicato il confronto con il punteggio di 6-1 6-2, qualificandosi ai quarti di finale dove affronterà il bielorusso Egor Gerasimov (n.119 ATP). Sulla carta non un match ...

