Android 10 arriva su altri sei smartphone grazie ad alcune ROM

Android-x86 8.1 arriva alla terza release ed è disponibile per tutti : Android-x86 8.1 r3 è arrivato: le principali novità riguardano tutte la sicurezza. Contrariamente alla versione per MicroG, in questo caso il sistema operativo è completo dei servizi Google. L'articolo Android-x86 8.1 arriva alla terza release ed è disponibile per tutti proviene da TuttoAndroid.

Angry Birds AR : Isle of Pigs arriva su Android con un gameplay tutto nuovo grazie alla realtà aumentata : Angry Birds AR: Isle of Pigs è un gioco in realtà aumentata in cui dovrete aiutare Red, Chuck, Bomb e i Blues a salvare le uova rubate dagli avidi maiali verdi in vacanza. Il gioco e i personaggi di Angry Birds prenderanno vita nel salotto o in qualsiasi luogo nel mondo reale che vi circonda con incredibile realismo dove potrete distruggerete le strutture nei modi più spettacolari per ottenere il massimo delle stelle e recuperare le uova ...

EMUI 10 con Android 10 in versione beta arriva in Europa per Huawei P30 Lite : Dalla Germania arrivano buone notizie per i possessori di Huawei P30 Lite: il colosso cinese, infatti, ha dato il via al beta testing di EMUI 10 con Android 10 L'articolo EMUI 10 con Android 10 in versione beta arriva in Europa per Huawei P30 Lite proviene da TuttoAndroid.

MIUI 11 - con Android 10 in versione China e Global - arriva su altri due Xiaomi e Redmi : Anche Xiaomi Mi MIX 3, il primo con lo schermo a scorrimento di Xiaomi, riceve l'aggiornamento a MIUI 11 basata su Android 10. L'articolo MIUI 11, con Android 10 in versione China e Global, arriva su altri due Xiaomi e Redmi proviene da TuttoAndroid.

Arrivano in Europa tre Smart TV con Android TV - una soundbar e tre cuffie wireless di TCL : Da TCL Arrivano alcuni nuovi interessanti prodotti che potranno stuzzicare la curiosità di chi è alla ricerca di Smart TV, soundbar e cuffie audio wireless L'articolo Arrivano in Europa tre Smart TV con Android TV, una soundbar e tre cuffie wireless di TCL proviene da TuttoAndroid.

Da Carrefour sono arrivati i “Prezzi shock” : con il nuovo volantino offerte anche su smartphone Android : Da Carrefour sono arrivati i "Prezzi shock": con il nuovo volantino di ottobre 2019 offerte anche su alcuni smartphone Android. Scopriamo quali! L'articolo Da Carrefour sono arrivati i “Prezzi shock”: con il nuovo volantino offerte anche su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Il beta testing di EMUI 10 con Android 10 per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro arriva in Europa : Dalla Germania arriva una buona notizia per i possessori di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro: Huawei ha dato il via al programma di beta test di EMUI 10 L'articolo Il beta testing di EMUI 10 con Android 10 per Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro arriva in Europa proviene da TuttoAndroid.

eFootball PES 2020 arriva su Android ed è già giocabile : eFootball PES 2020 mobile da ieri è disponibile su iOS e Android in versione pre-open mentre la versione definitiva verrà rilasciata il 24 ottobre. In questa settimana sarà quindi possibile iniziare a giocarci a patto di aspettarsi qualche bug o interventi di manutenzione che saranno necessari per migliorare l’esperienza complessiva prima del debutto ufficiale del gioco. L'articolo eFootball PES 2020 arriva su Android ed è già giocabile ...

EMUI 10 con Android 10 per Huawei P30 e P30 Pro arriva in beta pubblica in Cina : EMUI 10 per Huawei P30 e P30 Pro sarà disponibile da domani 17 ottobre 2019 in beta pubblica in Cina. Siete pronti a provare la versione basata su Android 10? L'articolo EMUI 10 con Android 10 per Huawei P30 e P30 Pro arriva in beta pubblica in Cina proviene da TuttoAndroid.

Arriva già oggi 15 ottobre il primo problema per il Samsung Galaxy S10 con Android 10 in beta : La versioni beta di un aggiornamento importante, si sa, non sono definitive proprio per la loro natura instabile ed il Samsung Galaxy S10 con Android 10 pare non essere un'eccezione sotto questo punto di vista. In particolare, a distanza di 24 ore dal nostro primo report riguardante le principali caratteristiche del pacchetto software (qui trovate tutti gli approfondimenti del caso), lo stesso che ha visto la luce anche negli Stati Uniti e in ...

Lunedì di fuoco per la beta di Android 10 sui Samsung Galaxy S10 : arriva un tweet ufficiale : Quella odierna sarà una giornata molto importante per i non pochi utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un device appartenente alla famiglia dei Samsung Galaxy S10. Come vi ho preannunciato durante lo scorso fine settimana con un articolo dedicato, infatti, finalmente inizieremo a toccare con mano la beta di Android 10, con una svolta praticamente ufficiale anche per il mercato europeo. In questi minuti, a conferma dei rumors, è ...

Magisk arriva alla versione 20 - incentrata sul supporto ad Android 10 : Magisk rivoluziona il proprio funzionamento per adattarsi al meglio ad Android 10 ed ai dispositivi system-as-root. L'articolo Magisk arriva alla versione 20, incentrata sul supporto ad Android 10 proviene da TuttoAndroid.

The Wanderer : Frankenstein’s Creature arriva su Steam il 31 ottobre (su iOS e Android a novembre) : Il publisher e co-produttore ARTE affiancato dallo studio di sviluppo indipendente La Belle Games, sono felici di rivelare la data di rilascio del loro gioco story driven di avventura The Wanderer: Frankenstein’s Creature. Il 31 ottobre, il gioco sarà rilasciato su Steam per Windows PC e Mac e arriverà sulle piattaforme mobili a novembre. Inoltre, ARTE introdurrà la versione del sistema Nintendo ...

Android 10 arriva sui OnePlus 6T cinesi e OnePlus Launcher si aggiorna portando un’interessante novità : HydrogenOS Beta per OnePlus 6T si aggiorna portando Android 10 agli utenti cinesi. Per noi intanto arrivano su OnePlus Launcher le possibilità di rimuovere il drawer delle applicazioni e di aggiungere la scheda Step Counter nella Shelf. L'articolo Android 10 arriva sui OnePlus 6T cinesi e OnePlus Launcher si aggiorna portando un’interessante novità proviene da TuttoAndroid.