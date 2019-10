WhatsApp | Instagram e Facebook non funzionano | down e problemi in tutta Europa

Instagram - Facebook e WhatsApp non funzionano agli utenti in Europa e negli Stati Uniti : Lavinia Greci Da qualche ora i tre social network, tutti appartenenti al colosso di Zuckerberg, presentano problemi di caricamento e condivisione. Il malfunzionamento segnalato su Twitter e confermato da Down Detector Storie che non si caricano, post che non si leggono e problemi con il servizio di messaggistica istantanea che, quotidianamente, milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano per comunicare tra loro. In queste ore, ...

Ecco quanti dati consumano WhatsApp - YouTube - Netflix - Instagram - Skype - Facebook e Spotify ogni ora : quanti dati consumano YouTube, Netflix, Instagram, Skype, WhatsApp, Facebook e Spotify? Ecco i dati del consumo in gigabyte e megabyte ogni ora. L'articolo Ecco quanti dati consumano WhatsApp, YouTube, Netflix, Instagram, Skype, Facebook e Spotify ogni ora proviene da TuttoAndroid.

Tema scuro per Instagram e WhatsApp - come attivarlo su Android e iOS : La grande novità di iOS 13 e Android 10 è il Tema scuro. Richiesto a gran voce dagli utenti per anni, il dark mode ti consente di risparmiare energia e dona allo smartphone un look soft ed elegante, permettendoti di ridurre l'affaticamento degli occhi e evitare di restare svegli a oltranza a causa del bombardamento di luci blu. In sostanza, si tratta di invertire i colori dell'applicazione: se durante il giorno usiamo ...

AutoResponder porta le risposte automatiche su WhatsApp e Instagram : AutoResponder per WhatsApp AutoResponder per WhatsApp è un’applicazione che mette a disposizione un risponditore automatico per la popolare app di messaggistica che offre numerose opzioni di personalizzazione. L’app funziona con i contatti, con i gruppi e con i numeri sconosciuti e risponde automaticamente a tutti i messaggi di WhatsApp, invia risposte a messaggi specifici, messaggi di benvenuto per nuove chat, sostituzioni di ...