Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Questa mattina Sony ha annunciato i dueche saranno disponibili gratuitamente nel mese diper gli abbonati al servizio PS. Si tratta died2."In2 fai la conoscenza di Sullivan Knoth e dei suoi seguaci, che silasciati alle spalle il nostro mondo corrotto per fondare la cittadina di Temple Gate, nel cuore del deserto, lontana da qualsiasi segno di civiltà. Knoth si sta preparando insieme al suo gregge alle tribolazioni della fine dei tempi e tu ti ci ritrovi dentro fino al collo. Tu sei Blake Langermann, un cameraman che lavora con sua moglie Lynn. Siete dei giornalisti investigativi disposti a correre qualsiasi rischio e a scavare a fondo per svelare le storie che nessuno si azzarda a toccare.""Sfodera la tua spada: brutali scontri ti attendono dietro ogni angolo in questo GdR d'azione ambientato in una terra devastata da una guerra ...

PlayStationIT : Scopri i punti di forza di ogni nemico in Nioh o vesti i panni di un giornalista investigativo in Outlast 2! Vi pre… - cyberanimax : - Eurogamer_it : Nioh ed Outlast 2 sono i giochi PS Plus di novembre -