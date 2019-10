Palermo | tratto di lungomare Foro italico intitolato a Arafat

'Ad un tratto' - mostra personale di Danilo D'Acquisto dal 18 ottobre a Palermo : È prevista per venerdì 18 ottobre , alle 17, presso i locali del Graal Wine Bar, in via S.Oliva 12, a Palermo , l'inaugurazione della mostra personale di Danilo D'Acquisto intitolata "Ad un tratto", organizzata e curata dalla professoressa Graziella Bellone. Interverrà al vernissage il consigliere comunale, Giulio Cusumano. E 'Ad un tratto' , la magia Il corpus oggetto dell'esposizione, è composto da circa 30 opere realizzate su carta 100% cotone ...

Maltempo Sicilia : chiuso un tratto della statale 113 a Palermo - sottopassaggio allagato : La statale 113 ‘Settentrionale Sicula’ è temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 275, nel Comune di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, a causa dell’allagamento di un tratto localizzato, nel sottopassaggio all’A29, in seguito alle forti precipitazioni delle ultime ore. La viabilità in entrambe le direzioni è temporaneamente deviata sulla rete limitrofa con indicazioni in loco. Lo si legge in ...