Internet compie 50 anni | dalla Arpanet al mondo connesso

Internet compie 50 anni. E ancora non sappiamo dove porterà : Stiamo parlando della rete delle reti, quell’Internet (che a volte i neofiti storpiano e italianizzano in “Internette”) la cui data di nascita è stata convenzionalmente fissata al 29 ottobre 1969, quando il primo collegamento tra computer remoti fu stabilito tra un computer della Ucla (Università della California a Los Angeles) e uno dello Sri (Stanford Research Institute). Come accade col vagito di un bambino appena nato, che nulla può far ...