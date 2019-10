Youma Diakite dalla D’Urso sono stata vittima di stalking

Fonte : people24.myblog

(Di lunedì 28 ottobre 2019)racconta a Domenica Live l’incubo che ha vissuto a causa di uno stalker. «Mi scriveva in continuazione, era convinto che fossimo stati insieme, parlava di vacanze fatte con lui, pensava che la nostra storia si fosse interrotta a causa del mio compagno», racconta. Inizialmente la modella non aveva dedicato eccessiva attenzione ai messaggi decisamente pesanti – Barbara D’Urso ha letto alcuni dei più “soft” in studio – poi un giorno, lo stalker ha suonato il campanello di casa sua. «Si è finto postino, mi ha consegnato una lettera, l’ho presa, quando ho visto la calligrafia infantile, ho riaperto subito la porta e gli ho chiesto chi gli avesse dato quella lettera, a quel punto mi ha chiesto: “Non mi riconosci?”. Mi guardava insistentemente ma quando si è un personaggio noto può capitare che accada. Il mio pensiero lì è corso subito a lui. Gli ho ...

