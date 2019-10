Bordoni | recenti episodi criminalità rendono nostre Istituzioni più fragili

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Roma – Dopo i tanti edinella Capitale, ultima ieri sera una sparatoria a Casal Bruciato con il grave ferimento di un pregiudicato, anche i simboli dellesono più. La denuncia del segretario generale del SAP Lazio Francesco Paolo Russo della distruzione ad Ostia dell’Albero della legalità piantato in ricordo della strage di Via D’Amelio e il danneggiamento della targa in ricordo di Paolo Borsellino e di tutte le vittime di mafia ci lascia sconcertati. Non possiamo che condannare con forza questo vile atto perché non accettiamo intimidazioni di questo genere. Purtroppo sono i risultati del clima di violenza che ormai pervade la Città ma questa Amministrazione non muove un passo per elaborare un adeguato piano Sicurezza per arginarlo. Roma rischia di sembrare terra di nessuno, va ripreso il controllo, e bisogna capire che è ...

