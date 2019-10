Tornano in Italia dalla Svizzera per aiutare i cani maltrattati | il loro rifugio viene

Terremoto Centro Italia : Tornano a suonare campane di Muccia : Tre anni dopo il Terremoto del 2016 le campane del Comune di Muccia (Macerata) sono tornate a suonare. Inaugurata nell’area Sae Pian di Giove l’inaugurazione della nuova chiesa di San Biagio, donata dal Consorzio Nazionale Servizi (CNS). Per il sindaco Mario Baroni “e’ stato un giorno di festa, che ha coinvolto tutta la nostra gente, e’ un ritorno alle radici in un vero luogo di culto, fino a ieri tutte le funzioni ...

I System of a Down Tornano in Italia il 12 giugno insieme ai Korn : Inizia a prendere forma l'estate 2020 per quanto riguarda i concerti e i festival: questa mattina 23 ottobre è arrivata un'importante conferma, con l'annuncio di due importantissimi ospiti del festival I-Days: il 12 giugno infatti arrivano i System of a Down che suoneranno insieme ai Korn. Il festival si terrà a Milano presso il Mind, situato all'interno dell'Area Expo. La vendita generale dei tagliandi partirà dal prossimo mercoledì. Il ritorno ...

Anche i piccoli investitori Tornano a fidarsi dell'Italia : Anche i piccoli investitori tornano a fidarsi dell’Italia, e lo fanno in un contesto più favorevole soprattutto grazie alle politiche monetarie della Banca Centrale Europea che da novembre farà ripartire il bazooka sui titoli di Stato. Il Btp Italia raccoglie quasi due miliardi di euro nel primo giorno di sottoscrizione. Il bond indicizzato all’inflazione, che garantisce una cedola minima dello 0,6%, ha raccolto 1,995 ...

Volley - i migliori italiani della prima giornata di Superlega. Ruggiti di Zaytsev e Nelli - Giannelli-Vettori riTornano : Nel weekend si è disputata la prima giornata della SuperLega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Quali sono stati i migliori italiani di questo turno? GABRIELE Nelli. Piacenza ha letteralmente fatto sudare Civitanova, la neopromossa ha costretto i Campioni d’Italia ai vantaggi nei primi due set e ha offerto un ottimo gioco merito per buona parte dello scatenato opposto che è tornato in ottima forma dalla Coppa del ...

LIVE Italia-Australia - Coppa del Mondo volley in DIRETTA : gli azzurri Tornano avanti nel punteggio 20-19 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-19 ACEEEEEEEEEEEEEE NELLIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! Bolide inarrestabile al servizio. Time out chiamato da Mark Lebedew. 19-19 Risponde da par suo Nelli che vola altissimo e attacca sopra le mani del muro. 18-19 Ancora Curtis Jeffrey Arthur Stockton con un grande diagonale. 18-18 Fantastico primo tempo di Simone Anzani che riporta in parità gli azzurri. 17-18 Smith gioca con le mani del ...

Tornano le domeniche gratis in tutti i musei italiani : Dal 6 ottobre Tornano le domeniche gratuite nei musei e nei siti archeologici statali. Il provvedimento, voluto da Dario Franceschini nel 2014 e poi modificato da Alberto Bonisoli, è stato ripristinato dal nuovo (e vecchio) titolare del Mibact. La loro rimodulazione aveva generato diverse polemiche.Continua a leggere

Boxe - Italia verso il dual match con la Germania : Clemente Russo e Manuel Cappai Tornano sul ring dopo l’assenza ai Mondiali : A Ekaterinburg (Russia) si stanno disputando i Mondiali 2019 di Boxe ma la rassegna iridata non è l’unico evento in questo febbrile mese di settembre per i pugili dilettanti. L’Italia disputerà infatti un dual match contro la Germania in programma a Cagliari dal 20 al 22 settembre, proprio in vista della competizione si svolgerà un training camp di avvicinamento sempre nel capoluogo sardo dal 16 al 23 settembre. Spicca la presenza di ...

Italia sì 2019-2020 - anticipazioni prima puntata : Liorni e i tre saggi Tornano con nuove storie : Riparte oggi pomeriggio, sabato 14 settembre, su Rai 1 alle 16.40 Italia Sì!, il people show ideato, pensato, voluto e condotto da Marco Liorni. Dopo un'estate alla guida di Reazione a Catena, Liorni ritrova il pubblico del sabato pomeriggio per ascoltare con lui le storie di chi ha voglia di condividere esperienze, denunciare situazioni, sensibilizzare su temi ed eventi quotidiani, accompagnati dalle riflessioni dei tre ''saggi'' presenti in ...

Europei volley femminile - l’Italia batte la Polonia 3-0 : è bronzo per le ragazze terribili. Le azzurre Tornano sul podio dopo 10 anni : dopo la sconfitta di ieri contro la Serbia le azzurre strappano l’ultima soddisfazione di questi Europei di volley femminile. La squadra, guidata da Davide Mazzanti, travolge la Polonia per 3-0 e si aggiudica il terzo posto del torneo. Le “ragazze terribili” sono scese in campo alla Sport Hall di Ankara già a caccia del bronzo con l’obiettivo, raggiunto, di tornare sul podio continentale a dieci anni di distanza ...

Volley femminile - Europei 2019 : l’Italia conquista il bronzo - le azzurre Tornano sul podio dopo 10 anni! Polonia spazzata via 3-0 : L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile, le azzurre hanno sconfitto la Polonia per 3-0 (25-23; 25-20; 26-24) alla Sport Hall di Ankara (Turchia) e hanno riportato il Bel Paese sul podio continentale a dieci anni di distanza dall’ultima volta (oro nel 2009 a Lodz). Le vice campionesse mondiali sono riuscite a confermarsi nella top-3 di una manifestazione internazionale, non hanno brillato ...

Guida Tv Venerdì 6 settembre i programmi di oggi : Tornano NCIS LA e SWAT - Miss Italia su Rai 1 : Guida tv Venerdì 6 settembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Miss Italia 80 Rai 2 ore 21:20 NCIS Los Angeles 10×12 1a Tv + SWAT 2×15-16 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Le verità Nascoste Canale 5 ore 21:30 Andiamo a quel paese Rete 4 ore 21:25 Gran Torino Italia 1 ore 21:25 Samson – La vera storia di Sansone 1a Tv La7 ore 21:15 Vitime di guerra Tv8 ore 21:25 X Factor – Il sogno Nove ...

Calciomercato - in Italia Tornano i campioni (anche dalla Premier) e si trattengono i top player : operazione d’immagine per la Serie A : È stata una sessione di Calciomercato lunga, che si è protratta oltre la seconda giornata di campionato, attesa per l’ennesimo tentativo di rincorsa alla Juventus e che, soprattutto, ha inaugurato una nuovo approccio filosofico di società e direttori sportivi. Dopo anni di spending review, di tesoretti e plusvalenze, in Serie A si è tornati ad acquistare i grandi campioni dall’estero. Non solo a Torino, sponda bianconera, dove già ...

