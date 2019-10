Se pensiamo di fare solo un' ammucchiata contro Salvini andiamo a sbattere

Fonte : agi

(Di domenica 27 ottobre 2019) "Con il M5S nessuna alleanza strutturale o": a dirlo è il deputato di Italia viva, Roberto Giachetti, intervistato da La Stampa. "Noi - spiega Giachetti - abbiamo fatto un accordo con M5s per questa legislatura perché c'era un'emergenza democratica e non volevamo che il Paese scivolasse in una crisi economica bestiale. Ma Italia viva nasce per offrire un'alternativa liberaldemocratica". Prosegue Giachetti: "Intanto è tutto da dimostrare che l'alleanza che dice Franceschini ci fa vincere nelle regioni. Vai a spiegare nelle regioni un accordo strutturale con M5s, magari in Emilia Romagna, dove i 5 stelle mettono il veto su Bonaccini, che per me è candidato fortissimo. Rinunciare a Bonaccini sarebbe una follia. E comunque, seun'. Sediun'altra 'corazzata Potemkin', come facemmo...

