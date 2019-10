Fonte : ilnapolista

(Di domenica 27 ottobre 2019) L’attaccante delDanieleè stato rinviato apernei confronti della ex compagna. La notizia è oggi sul Corriere dello Sport. I fatti risalgono al periodo tra ottobre 2016 e ottobre 2017, quando l’attaccante vestiva la maglia dell’Olbia., violenze e aggressioni non sarebbero cessati neanche dopo il suo allontanamento e per questo la vittima ha sporto denuncia. Le indagini sono andate avanti e poi è arrivata la richiesta della. Adesso il giudice dovrà decidere se rinviare. Per l’ambiente rossoblu è stato un fulmine a ciel sereno. L’attaccante ha giocato finora solo alcuni minuti contro il Brescia, poi è rimasto in panchina in attesa del suo momento. Con il Torino, naturalmente, non è stato convocato. La motivazione ufficiale è un attacco febbrile. L'articolo), la...

napolista : Ragatzu (Cagliari), la Procura chiede il rinvio a giudizio per maltrattamenti e stalking La vittima è la sua ex co… - zazoomnews : Cagliari Ragatzu rinviato a giudizio per stalking - #Cagliari #Ragatzu #rinviato #giudizio - scommesse_it : Cagliari, Ragatzu rinviato a giudizio: è accusato di percosse verso la ex -