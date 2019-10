I costi del roaming sono un problema per chi studia gli uccelli migratori

L’appello dei commercianti : “Tagliate i costi del Pos - basta accanimenti contro le piccole imprese” : "Vorremmo essere sicuri che il contrasto all'evasione venga condotto senza criminalizzare indistintamente autonomi, artigiani, commercianti, professionisti e piccole imprese", ha detto Daniele Vaccarino, presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa, durante l'assemblea nazionale a cui era presente anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Continua a leggere

Battaglia a largo della Libia : Alan Kurdi sfida la guardia costiera di Tripoli : Mauro Indelicato I libici vogliono impedire che i migranti siano presi dalla Alan Kurdi: notizie di spari contro l'equipaggio della Ong L'allarme è arrivato nelle scorse ore direttamente dagli account social di altre Ong: la nave Alan Kurdi, appartenente all'organizzazione non governativa tedesca Sea Eye, è sotto la minaccia della guardia costiera libica. A renderlo noto per primo è il network telefonico Alarm Phone, seguito dalla ...

Il presidente della ong Sea Eye ha detto che l’equipaggio della nave Alan Kurdi è stato minacciato con le armi dalla Guardia costiera libica : Gorden Isler, presidente della ong tedesca Sea Eye, ha scritto su Twitter che l’equipaggio della nave Alan Kurdi, impegnata nel mar Mediterraneo per soccorrere i migranti, è stato minacciato con le armi da alcuni membri della cosiddetta Guardia costiera libica a

Si sono costituiti i presunti assassini del personal trainer 24enne a Roma. Dubbi sul movente : Due persone, sospettate di aver ucciso Luca Sacchi, il personal trainer 24enne fulminato con un colpo alla testa, si sono costituite e sono sotto interrogatorio. Il delitto è stato commesso mercoledì alle 23.20 fuori dal pub John Cabot di via Mommsen, in zona Appio, nella Capitale. Secondo quanto viene riferito, i due - convinti da un parente - si sono consegnati spontaneamente alle forze dell'ordine. Al momento si trovano in ...

Ragazzo ucciso a Roma - due interrogati in questura : si sarebbero costituiti. Spunta il movente della droga : Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni, è stato ammazzato con un colpo di pistola mentre difendeva la fidanzata

Si sono costituiti i presunti assassini del personal trainer 24enne a Roma : Due persone, sospettate di aver ucciso Luca Sacchi, il personal trainer 24enne fulminato con un colpo alla testa durante un tentativo di rapina, si sono costituite e sono sotto interrogatorio . Il delitto è stato commesso mercoledì alle 23.20 fuori dal pub Jhon Cabot di via Mommsen, in zona Appio, nella Capitale. Secondo quanto viene riferito, i due - convinti da un parente - si sono consegnati spontaneamente alle forze ...

Omicidio Luca Sacchi - si è costituito uno dei due assassini. Arrestato anche il suo complice. Entrambi sono del quartiere Ponte di Nona : Omicidio Luca Sacchi: si è costituito questa notte, accompagnato dal proprio avvocato, alla squadra mobile di via Genova a Roma, uno dei due assassini di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni...

Luca Sacchi - si è costituito uno dei due assassini. Arrestato anche il suo complice. Entrambi sono del quartiere Ponte di Nona : Si è costituito questa notte, accompagnato dal proprio avvocato, alla squadra mobile di via Genova a Roma, uno dei due assassini di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso mercoledì...

Eretici - Tomaso Montanari racconta Lorenza Carlassare : “Una studiosa appassionata dello spirito rivoluzionario della costituzione” : Dopo Socrate, Giorgio La Pira, Paolo Veronese, Tina Anselmi, Francesco Borromini, Don Lorenzo Milani, Piero Calamandrei, Hannah Arendt, Papa Francesco e Danilo Dolci, Tomaso Montanari torna con la seconda stagione di “Eretici”, realizzata da Loft Produzioni in esclusiva per la piattaforma Loft (www.iloft.it e app Loft) con la collaborazione di Matteo Billi, Nanni Delbecchi e Simone Rota. Il 17 luglio scorso, in occasione della sua morte, è stata ...

Grecia - barca di migranti si scontra con nave della Guardia costiera al largo di Kos : morto bimbo di tre anni. Tre persone disperse : Scontro nella notte tra una barca con 34 migranti e una nave della Guardia Costiera ellenica vicino all’isola di Kos. Un bimbo di tre anni ha perso la vita, tre persone sono disperse (delle quali un bimbo di 6 anni) e altre sei sono rimaste ferite (tra cui una donna incinta). Un elicottero Super Puma e una imbarcazione Frontex sono stati da subito impegnati nelle ricerche, con il supporto dei sommozzatori. I migranti non avevano i ...

Roma - Raggi e Garanti contro lo sciopero del 25 ottobre : "No a black out selvaggio : rispettare diritti costituzionali" : Nel mirino dell'authority l'Ama: "ripristinare subito servizi di prima necessità". Mentre la prima cittadina chiede ai sindacati di fare un passo indietro per il "bene della città". Ma il blocco si annuncia totale

Migranti - un barcone si scontra con nave della Guardia costiera greca : un morto e due dispersi : Un barcone sul quale viaggiavano 34 Migranti si è scontrato con una nave della Guardia costiera greca vicino all'isola di Kos. I dispersi sono un adulto e un bambino. Nel frattempo la nave Ocean Viking continua a chiedere un porto sicuro, avvertendo gli Stati membri dell'Unione europea di trovare presto una soluzione in quanto stanno peggiorando le condizioni del mare.Continua a leggere

Manovra - Misiani : “Pos? Vogliamo azzerare costi delle microtransazioni”. E sulle partite Iva : “Resta regime forfettario sotto 65mila euro” : Per le partite Iva che guadagnando al di sotto di 65mila euro e hanno aderito alla flat tax nella maggioranza “ha prevalso la scelta di assoluto buonsenso di proseguire con il regime forfettario di determinazione dei costi”. A dirlo il viceministro all’Economia, Antonio Misiani, all’assemblea Confesercenti. “Abbiamo ascoltato il mondo delle partite Iva – ha aggiunto – e ci siamo confrontati con ...

Confesercenti : “Abbassare i costi del Pos o ci saranno 2 miliardi di aggravi per le imprese” : Confesercenti quantifica in "almeno 2 miliardi di euro" il costo che le piccole imprese dovranno pagare dall'aumento delle transazioni elettroniche e dai costi di gestione del Pos. Per questo resta fondamentale secondo l'associazione di categoria che i costi di transazione vengano abbattuti. Giuseppe Conte rassicura: "L'obiettivo è premiare chi utilizza la moneta elettronica anche attraverso l’abbassamento delle commissioni".Continua a leggere