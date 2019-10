Firenze | i due maxiscooter si scontrano frontalmente | un morto e un ferito grave

Sequestrate due rare conchiglie giganti all'aeroporto di Firenze. FOTO : Ad individuare il carico destinato a Santo Domingo sono stati la Guardia di Finanza e i funzionari dell'agenzia delle dogane e monopoli. FOTOGALLERY

Firenze - Finanza sequestra due conchiglie giganti in aeroporto : Un'operazione condotta, nelle scorse settimane, dalla Guardia Finanza ha portato al sequestro di due esemplari rari di conchiglie giganti che erano pronte per essere trasportate dall'aeroporto di Firenze-Peretola a Santo Domingo. Le due conchiglie, delle dimensioni di quasi un metro l’una, appartenevato ad un esemplare di circa 50 chili di Tridacna gigas, un mollusco gigante protetto e a rischio di ...

Casting per un video da girare a Napoli a cura di Klab4 film e per due eventi a Firenze : Casting in corso, a cura di Klab4 film, per realizzare un video da girare prossimamente a Napoli. Sono poi tuttora aperte le selezioni, curate da Le Perle delle Muse, per due importanti eventi che si terranno entro questo mese di ottobre a Firenze, nella zona centrale del capoluogo toscano, connessi a taglio e colore dei capelli. Un video Per la realizzazione di un interessante video le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli tra il 14 e il ...

Due fratelli belgi sono stati trovati morti in un hotel a Firenze : nella loro stanza c’erano alcune scatole vuote di analgesici oppioidi : Domenica 29 settembre due fratelli belgi sono stati trovati morti nella stanza d’albergo in cui alloggiavano a Firenze, vicino alla stazione di Santa Maria Novella. I due – Dries de Ceuster, di 26 anni, e Robbe De Ceuster, di 19

Il giallo dei due fratelli belgi trovati morti in un hotel di Firenze : Non si sono presentati all'appuntamento con il padre e la sua compagna, né rispondevano alle chiamate telefoniche alla loro camera in un albergo di lusso di Firenze. Il padre è andato a cercarli e ha fatto la terribile scoperta: i due figli, Dries e Robbe De Ceuster, 27 e 20 anni, erano privi di vita, i corpi riversi sul letto. Accanto c'erano quelle che gli investigatori della Polizia di Stato della questura di Firenze ritengono essere - ...

Infastidito dai rumori uccise due vicini - condannato all’ergastolo dal gup di Firenze : uccise i vicini, a colpi di pistola, perché Infastidito dai rumori che producevano coi lavori di ristrutturazione della loro proprietà. Oggi è stato condannato all’ergastolo, nel processo con rito abbreviato celebrato a Firenze, Fabrizio Barna, il 54enne che il 21 ottobre 2018 a Sesto Fiorentino (Firenze) sparò contro Salvatore Andronico, 66 anni, e il figlio di quest’ultimo Simone, di 31. Interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, Barna è ...

Firenze - scoperte due cliniche abusive : pessime condizioni igieniche - farmaci in un furgone : Due ambulatori medici abusivi, dove sono state anche riscontrate precarie condizioni igienico sanitarie, sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle a Campi Bisenzio e a Sesto Fiorentino, nella provincia di Firenze. Denunciati per esercizio abusivo della professione medica due cinesi di 52 e 51 anni.Continua a leggere