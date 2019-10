Ucciso il capo del'Isis al Baghdadi Trump : "Qualcosa di enorme" : Il presidente degli Stati Uniti farà un "annuncio molto importante", ha fatto sapere la Casa Bianca e questo mentre i media americani parlano di un'operazione militare in Siria che ha come obiettivo il capo dell'Isis Abou Bakr al- Baghdadi . Secondo Cnn l'esercito, con il contributo della Cia che lo ha localizzato, ha preso di mira il leader islamista nel Nord della Siria. Segui su affaritaliani.it

Abu Bakr Al Baghdadi ucciso in un raid in Siria - si è fatto saltare in aria? : Donald Trump farà un "annuncio molto importante", ha anticipato la Casa Bianca mentre i media americani parlano di un'operazione militare in Siria che ha come obiettivo il capo dell'Isis Abu Bakr al-Baghdadi. Secondo quanto riferito dalla Cnn, l'esercito a stelle e strisce, con il contributo della C