Agrigento, tunisini minorenni minacciano e derubano i ragazzi

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Sofia Dinolfo Sono stati momenti di paura per deini che stavano passeggiando al viale della Vittoria, hanno dovuto consegnare i loro effetti personali dietro minaccia di un coltello, calci e spintoniAggrediti, minacciati con un coltello e derubati. È questa la triste esperienza vissuta ieri sera da un gruppo diagrigentini che sono stati assaliti da treloro coetanei. Ini si trovavano a passeggiare nella centralissima zona del viale della Vittoria di.Una serata tranquilla, vicino al fine settimana, in un luogo frequentato non solo dai giovani ma anche dagli adulti. Erano le 23 circa quando ini si sono sentiti aggredire alle spalle: tra spintoni, calci e la minaccia di un coltello, hanno dovuto consegnare ai delinquenti i cellulari e i soldi che avevano in tasca.Presi dalla paura i giovani hanno iniziato a ...

