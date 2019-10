Maltempo | nubifragio a Messina | cade un cartellone sull’autostrada

Sicilia sotto forte Maltempo : nubifragio su Sciacca e Agrigento : Il potente temporale V-shaped che sta attraversando la Sicilia dal tardo pomeriggio sta causando innumerevoli disagi e allagamenti. Dopo l'alluvione lampo abbattutosi sul trapanese, ora è il turno...

Nord Italia travolto dal Maltempo : nubifragio a Milano : Lombardia, Piemonte e Liguria battuti dall piogge. Sotto osservazione Seveso e Lambro, disagi ai pendolari. Allagamenti nel Savonese

Maltempo - allerta rossa in Liguria. Nubifragio a Milano : La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta sul nord dell'Italia in queste ultime ore sta già provocando ingenti danni e disagi tra la Liguria e la Lombardia. La protezione civile ha dichiarato allerta rossa tra la provincia di Genova e quella di Savona.Il bollettino diffuso all'alba di oggi dall'ARPAL parla chiaro: Una potente struttura temporalesca organizzata sta spazzando la Liguria. Nella notte ha interessato dapprima l'imperiese ...

Maltempo - nubifragio a Milano : città allagata. Allerta rossa in Liguria fino alle 15 : Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all'esondazione - è alla...

Maltempo - nubifragio a Milano : città allagata. Allerta rossa in Liguria : Un nubifragio in corso dalla scorsa notte sta provocando grossi disagi a Milano, con gran parte della città allagata. Il fiume Seveso è vicino all'esondazione - è alla...

Maltempo - nubifragio a Milano : allagata gran parte della città : Un forte temporale sta provocando danni e disagi a Milano: gran parte della città è allagata. Il fiume Seveso sta aumentando di livello ed è vicino all’esondazione – “soglia di attesa 2” – con diverse zone a rischio, tra cui la 2 e la 9, i quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria. Innumerevoli gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale per sottopassi e scantinati allagati. L'articolo Maltempo, ...

Maltempo Napoli : violento nubifragio - allagata stazione sotterranea : A causa dei danni causati dal Maltempo, dalle 4 di oggi è sospeso il traffico ferroviario sul tratto metropolitano della Linea 2 tra Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra: il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città ha provocato l’allagamento della stazione sotterranea di Piazza Garibaldi, con erosione della massicciata, e guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni. Sul posto sono intervenute le ...

Allerta Meteo - è una Domenica di forte Maltempo : incubo alluvione su Lazio e Toscana - nubifragio a Roma : Allerta Meteo – A poche ore dallo scoccare dell’Equinozio d’Autunno, l’Italia sta vivendo una Domenica di forte maltempo: forti piogge e temporali stanno interessando gran parte del Centro/Nord, con i fenomeni più estremi concentrati nel Lazio e in Toscana dove già dalle prime ore del mattino si stanno verificando piogge intense. Nell’area fin qui più colpita dalle piogge, spiccano i 35mm caduti a Marta sul Lago di ...

Maltempo Sicilia : nubifragio e grandinata a Ragusa - allagamenti : Maltempi in Sicilia sopratutto nel Ragusano dove si sono verificati disagi e allagamenti. Il muraglione che delimita un’area condominiale tra via Di Vittorio e il parcheggio Colombardo alle spalle della questura di Ragusa, p in parte crollato. Negozi, scantinati e magazzini sott’acqua, pioggia battente e grandine con chicci grossi come noci ha paralizzato la citta’ tra le 14,30 e le 15. La situazione piu’ critica nelle ...

Maltempo Toscana - nubifragio a Manciano : 24 millimetri in 15 minuti : Forte Maltempo in Toscana in particolare in provincia di Grosseto: a Manciano nel primo pomeriggio si è verificato un nubifragio. Secondo quanto spiegato dal Comune, Attualmente, sono caduti “in soli 15 minuti ben 24 millimetri di pioggia a una velocità di 91 millimetri orari. La pioggia caduta in totale è ben oltre i 30 millimetri in poco meno di mezz’ora”. L’ufficio di protezione civile comunale, in raccordo con il ...

Freddo e Maltempo al Nord : violento nubifragio a Udine - tromba d’aria a Jesolo [FOTO e VIDEO] : La domenica tipicamente autunnale di oggi prosegue con una serata di forte maltempo al Nord. Un violento nubifragio ha colpito Udine dove sono caduti oltre 70mm di pioggia e la temperatura è crollata a +13°C, dopo una massima di appena +18°C. Forte maltempo in tutto il Nord/Est (spiccano gli 81mm di Alano di Piave), e sempre nel pomeriggio (intorno alle 16:30) una tromba d’aria ha attraversato il litorale di Jesolo, mentre il mare era in ...

Maltempo a Ferrara : violento nubifragio allaga la città - anche il Duomo invaso dall’acqua : Un violento nubifragio accompagnato a tratti anche da forti raffiche di vento, si è abbattuto su Ferrara nel pomeriggio di venerdì causando notevoli disagi. Una vettura con madre e bimba è rimasta intrappolata in un sottopasso ed è sta soccorsa dalla polizia. Decine le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo - nubifragio nel Foggiano : allagamenti e black out temporanei : Un violento nubifragio si è abbattuto su gran parte della provincia di Foggia e sulla città capoluogo dove i vigili del fuoco sono intervenuti per diversi allagamenti. Allagate abitazioni, box e attivita’ commerciali. Disagi sono stati registrati anche alla circolazione stradale per alcune vie completamente invase dall’acqua. Per la forte pioggia in alcuni quartieri ci sono stati anche interruzioni di energia elettrica. Disagi anche ...

Maltempo Toscana - nubifragio nel Valdarno e nel Fiorentino : binari bloccati - disagi e danni : La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l’Italia ha colpito con violenza la Toscana soprattutto a Firenze e nel Valdarno. Problemi tecnici alle linee della tramvia di Firenze: per qualche ora l’infrastruttura è stata interrotta tra il capolinea di piazza dell’Unità italiana e la fermata presso viale Fratelli Rosselli. Secondo quanto si apprende, la forte scarica di acqua del pomeriggio ha provocato un ...