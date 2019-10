Dati Istat sembrano confermare soglia di anni 67 | 1 per pensionamenti nel 2021

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Isulla stima di vita degli italiani sono migliori di quelli che si prevedevano. Per gli uomini 80,9, mentre per le donne, 85,2, questi idi cui tratta il quotidiano romano "il Messaggero" che mette in luce il probabile aumento dell'età pensionabile delle pensioni di vecchiaia da gennaio. Il collegamento dei requisiti pensionistici con la stima di vita degli italiani è un meccanismo che oramai da tempo incide sui. Iessendo migliori rispetto alle previsioni, potrebbero causare un innalzamento anticipato di questi requisiti, ma solo per le pensioni di vecchiaia, perché per le anticipate l'ultima legge di Bilancio ha bloccato gli adeguamenti fino al 2026. IVivono di più le donne che gli uomini, ma la media generale fissa il dato a partire dalla nascita, a 83esatti, ben 3 mesi in più del 2017. Iche più ...

