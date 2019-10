Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019)ha annunciato seiapp, già disponibili nel Play Store, nell’ambito del Digital Wellbeing. Per chi non lo ricordasse, questa funzione, che in italiano significa, è stata annunciata dainsieme ad Android con lo scopo di limitare la dipendenza degli utenti dalle app social e dalla tecnologia in generale.ascrisse ai tempi che “la tecnologia dovrebbe migliorare la vita, non distoglierci da essa. Ci impegniamo a fornire gli strumenti necessari affinché ciascuno sviluppi il proprio senso del. In modo che la vita, non la tecnologia in essa, rimanga centrale”. L’impegno è stato mantenuto, ed ecco le prime applicazioni pratiche. Per fare che gli utenti trascorrano meno tempo con loha pubblicato degli strumenti, definiti “esperimenti” di. Vediamo di che cosa si ...

TutteLeNotizie : Usate troppo lo smartphone? Provate le nuove app di Google per il Benessere Digitale - aikogillies : rispondetemi così magari prendo spunto: che metodo di studio usate? personalmente leggo, faccio i riassunti e studi… - smoothcreamynal : @babypumpkinpie Noi ragazze/donne: gli assorbenti sono tassati al 22%, costano troppo Maski: UsAtE lE cOpPeTtE mEs… -