Per Death Stranding l' attore Norman Reedus aveva una richiesta | muscoli più grandi!

Death Stranding e la lotta agli spoiler hanno un nuovo alleato : Die-Hardman in Persona : L'8 novembre è ancora lontano ma la stampa di mezzo mondo e ovviamente diversi influencer e content creator hanno già tra le mani la propria copia di Death Stranding. Noi di Eurogamer.it, esattamente come tutti gli altri, vi sveleremo la nostra opinione sul gioco l'1 novembre ma di fronte a un'opera di questo tipo il rischio spoiler è inevitabile e parecchio fastidioso.Nella battaglia contro lo spoiler si è inserito anche un attore chiave ...

Death Stranding richiederà "molto tempo" Per essere completato : Manca solo un mese all'uscita di Death Stranding, un gioco in cui il nostro compito sarà quello di riconnettere una società americana ormai distrutta. Il titolo, come ormai saprete, promette di essere qualcosa di molto diverso, ma quanto durerà? A quanto pare, per terminare il gioco occorrerà un bel po' di tempo, secondo la vaga risposta di Hideo Kojima. In un'intervista con il sito russo DTF, a Kojima è stato chiesto quanto tempo ci vorrà per ...

Death Strading : Per Mads Mikkelsen "definire Cliff come antagonista sarebbe riduttivo" : Durante il recente evento avvenuto in Russia, Mads Mikkelsen è apparso a fianco di Hideo Kojima per parlare di Death Stranding. In particolare l'attore ha speso qualche minuto per descrivere il suo personaggio, Cliff.Cliff è stato svelato nel 2016 in un trailer mostrato ai The Games Awards. Nel gioco Mikkelsen è vestito da militare, accompagnato da soldati scheletrici emersi in quella pozza oleosa che si vede spesso nei filmati di Death ...

La trama di Death Stranding? Per capirci qualcosa basta ordinare i trailer cronologicamente - parola di Kojima : Death Stranding è forse il titolo più atteso del 2019 e nonostante i trailer, alcuni gameplay e le interviste fatte a Hideo Kojima, quello che sappiamo della storia è ancora abbastanza nebuloso.Ma ecco che ci viene in aiuto ancora una volta il suo creatore: durante un evento tenutosi in Russia, Kojima ha spiegato in un'intervista che in realtà, per capire qualcosa di più della storia non serve completare una percentuale del gioco, ma basta ...

Nuovi dettagli Per il multiplayer di Death Stranding : i giocatori potranno trasformare il terreno e costruire strade : Come probabilmente saprete, l'atteso Death Stranding offrirà ai giocatori una componente multiplayer e, in occasione del Tokyo Game Show 2019, Hideo Kojima ha voluto condividere maggiori dettagli al riguardo.Death Stranding, come detto in precedenza, presenterà un gameplay multiplayer online asincrono, questo significa che si giocherà in solitaria ma costantemente connessi con altri giocatori e questo permetterà agli utenti di aiutarsi nel loro ...

Death Stranding : Hideo Kojima conferma l'assenza di un game over "tradizionale" e parla di ulteriori omaggi a Persone reali : Death Stranding è stato protagonista al Tokyo game Show 2019 e in questa occasione sono emerse moltissime informazioni sul nuovo atteso titolo targato Kojima.Il celebre sviluppatore ha spiegato ai fan alcune meccaniche di gameplay alla base del gioco e in un'intervista con gamereactor ha chiarito altri interessanti punti.Kojima ha parlato della capacità di sopportazione della fatica da parte di Sam. Come avrete visto nel lungo video gameplay del ...

Death Stranding è stato realizzato in 3 anni da un team di 80 Persone : Da quanto abbiamo avuto modo di vedere, Death Stranding è un gioco molto curato sotto diversi aspetti, la cosa è senza dubbio interessante, specialmente considerando che parliamo di un open world.Durante una recente intervista, Kojima ha dichiarato che il gioco è stato sviluppato da un team di 80 persone, che per gli standard attuali è un numero decisamente ridotto. Lo storico sviluppatore ha inoltre parlato della sua rapidità nel sviluppare ...

Per Death Stranding Hideo Kojima aveva immaginato una grafica "da PlayStation 6" : Death Stranding è stato recentemente protagonista al TGS 2019 con un nuovo lungo video gameplay e ora Hideo Kojima ha rivelato nuovi interessanti dettagli sull'attesissimo gioco in uscita a novembre.Che questo titolo abbia delle grandissime ambizioni è cosa ben nota, anche il concept alla base è piuttosto complesso e qualcuno potrebbe chiedersi se il progetto sia cambiato da come Kojima lo aveva immaginato all'inizio.Ebbene, per quanto riguarda ...

Death Stranding è una metafora Per Trump - l'America e l'Europa : Death Stranding è stato uno dei grandissimi protagonisti del Tokyo Game Show 2019 e con l'8 novembre che si avvicina a grandi passi l'interesse è inevitabilmente alle stelle. Hideo Kojima riuscirà a proporre un gioco diverso e unico in grado di dare davvero vita a un genere completamente nuovo? Per ora l'unica certezza è che ci troveremo di fronte a una produzione caratterizzata da tematiche profonde e ovviamente non sempre esplicite.Proprio di ...

Death Stranding si mostra in un nuovo imPerdibile video gameplay : Come già annunciato in precedenza, Hideo Kojima è salito sul palco della Tokyo Game Show 2019 per presentare un nuovo filmato di gameplay dell'attesissimo Death Stranding. Il video è ancora una volta incentrato sul protagonista Sam Bridges ed approfondisce diversi aspetti del sistema di personalizzazione a disposizione del giocatore.Da quanto visto nel video potremo infatti avere pieno controllo sulla personalizzazione sia degli accessori di Sam ...

50 minuti di gameplay Per Death Stranding : a carte scoperte al TGS 2019 : A quanto pare lo sviluppo di Death Stranding prosegue a gonfie vele, in vista dell'uscita fissata al prossimo 8 novembre da Sony e Kojima Productions. Uscita che grazierà solo i chip di PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, capaci di accaparrarsi un'esclusiva realmente preziosa. Non a caso si tratta del nuovo videogame firmato dal talentuoso game designer giapponese Hideo Kojima, già "papà" della saga di Metal Gear sotto la guida di Konami, ora al ...

Kojima : "mi piacerebbe che giocaste a Death Stranding senza alcuna informazione - godendovi la sorpresa della scoPerta" : Da appena una manciata di ore si è concluso il primo appuntamento del Tokyo Game Show 2019 in compagnia di Death Stranding, un appuntamento in cui è stato mostrato un lungo video gameplay che potrebbe fare la gioia di molti. Dopo anni di mistero il nuovo progetto di Hideo Kojima sembra pronto a svelarsi in dettaglio a meno di due mesi dall'uscita ufficiale fissata per l'8 novembre ma il papà dell'esclusiva PS4 non ha di certo cambiato la propria ...

In arrivo novità Per Death Stranding? Nel programma per il TGS 2019 compaiono due "Gameplay Session" : Death Stranding è sicuramente uno dei titoli più attesi di questo 2019 e, come probabilmente saprete, sarà tra i protagonisti dell'imminente Tokyo Game Show 2019.Kojima Productions, attraverso l'account Twitter ufficiale, ha confermato la propria presenza all'evento Live Shows di PlayStation Japan, durante il TGS 2019, e ha svelato che Hideo Kojima in persona sarà presente insieme a importanti ospiti.Lo studio sarà presente con 3 diversi ...