Morta l’attrice Roberta Fiorentini | era Itala in ‘Boris’

Lutto nel cinema italiano : l’attrice Morta all’improvviso l’attrice. Choc tra i fan della serie : Lutto nel mondo della televisione italiana: si è spenta nella mattinata di giovedì 24 ottobre l’attrice Roberta Fiorentini. Classe 1948, la donna aveva 71 anni ed era noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Itala nella serie televisiva Boris. Il triste annuncio è stato dato sulla pagina Facebook della fiction: “Con grande dispiacere vi annuncio che oggi è venuta a mancare Roberta Fiorentini. Le mie più sentite ...

Marina Giulia Cavalli - l’attrice di “Un posto al sole” : “Parlato con mia figlia Morta attraverso la moglie di Franco Gatti” : L’attrice di Un posto al Sole Marina Giulia Cavalli è stata ospite di “Live Non è la D’Urso” dove è tornata a parlare della perdita della figlia Arianna, morta a 21 anni per una leucemia, spiegando che è riuscita a parlare di nuovo con lei grazie all’aiuto di Stefania, la moglie dell’ex dei Ricchi e Poveri Franco Gatti, e alla tecnica della scrittura automatica. Proprio grazie a questo sistema, anche lei e ...

“Mia figlia Morta…”. La confessione dell’attrice in diretta. Scoppia la polemica nello studio di Barbara D’Urso : Nella puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda domenica 13 ottobre c’è stato un’ospite molto amato dagli appassionati di “Un posto al sole”. Marina Giulia Cavalli, conosciuta agli “upassini” come la dottoressa Ornella Bruni, è stata nello studio di Carmelita per raccontare la sua storia. L’attrice è intervenuta al Live per parlare della figlia Arianna, morta nel 2015 a soli 21 anni per via di una brutta malattia.A distanza di tempo ...

Diahann Carroll Morta - addio all’attrice di Julia e Dynasty : È morta Diahann Carroll all’età di 84 anni Una tragica notizia ha colpito il mondo del cinema con la morte di Diahann Carroll. Pioniera tra le attrice afroamericane, prima tra tutte a diventare protagonista in una sitcom tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi dei Settanta con Julia, la donna è stata trovata […] L'articolo Diahann Carroll morta, addio all’attrice di Julia e Dynasty proviene da Gossip e Tv.

“Ecco com’è Morta”. L’attrice 16enne deceduta - ora si è scoperto tutto : Le cause del decesso della giovanissima attrice Mya-Lecia Naylor sono state rese note dal medico legale che ha effettuato l’autopsia. La ragazza era scomparsa il 7 aprile scorso a soli 16 anni.--Secondo quanto riportato dall’assistente del coroner, Toby Watkin, la giovane star si sarebbe impiccata nella sua casa di famiglia. I suoi genitori si sono detti sconvolti. ----La notizia della morte di Mya aveva sconvolto l’’Inghilterra e aveva ...

È Morta a 80 anni l’attrice Valerie Harper : È morta giovedì a 80 anni l’attrice statunitense Valerie Harper, famosa soprattutto per le parti recitate negli spettacoli televisivi The Mary Tyler Moore Show e Rhoda, per le quali vinse tre Emmy Awards consecutivi tra il 1971 e i 1973. In

Lisa Martinek Morta all’Elba : l’attrice tedesca ha avuto malore durante un bagno in mare : Lisa Martinek, 47 anni, famosa attrice tedesca, sposata in seconde nozze con il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli, è morta all’ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere stata colta da un malore durante una vacanza all’isola d’Elba. Martinek, come ha precisato l’avvocato della famiglia, Christian Schertz al «Berliner Kourier», è morta venerdì scorso.\\ Nel pomeriggio della stessa giornata l’attrice si trovava a Marciana Marina e si ...

È Morta Loredana Simioli! Addio all’attrice simbolo della lotta al cancro : È morta Loredana Simioli. L’attrice ha perso la sua battaglia contro il cancro, aveva 45 anni. Talento artistico puro era particolarmente amata dal pubblico partenopeo. Di recente aveva anche presentato “Io non ho vergogna”, un videoclip che raccontava la sua battaglia contro questa terribile malattia per mandare un messaggio di coraggio e speranza a chi la doveva affrontare come lei. Purtroppo non ce l’ha fatta anche se non ha mai perso, ...