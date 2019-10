Dreams sarà supportato anche dopo il lancio di PS5

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 24 ottobre 2019)è senza dubbio un progetto molto ambizioso. Il gioco di Media Molecule permetterà di dare libero sfogo alla fantasia dei giocatori con vari strumenti di creazione e, nonostante il gioco sia previsto per PS4, lo studio ha già confermato che lo supporteràl'arrivo di PS5.Media Molecule, dunque, ha piani a lunga scadenza per il suo, dato che la console next-gen di Sony nondisponibile fino alla fine del 2020.Con PS5 che dovrebbe essere retrocompatibile con i giochi PS4 e con il nuovo DualShock che presenterà funzionalità inedite da applicare (potenzialmente) a, è lecito pensare che lo studio non abbandonerà molto presto il suo titolo.Leggi altro...

ClaMarchisio8 : Si parte sempre dal desiderio di realizzare i propri sogni che coltiviamo sin da bambini. Ma ricordatevi di sognare… - Barbara60352463 : @Marco_dreams Sarà il calo ipoglicemico....????????????niente hamburger all'orizzonte!!!?? - nonnadedi : @Marco_dreams Ma che bravi sarà per comodo oppure altruismo? -