Ancelotti l’uomo cui piace l’odore del napalm al mattino

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Napoli aveva bisogno di lui. Lo sapeva, lo sa. E proprio perché lo sa, si ribella con tutte le proprie forze. Fa finta che non sia così. Prova a sminuirlo. Perché troppo grande sarebbe il dolore in caso di insuccesso. Napoli è fatta così. Ha avuto bisogno del più forte calciatore di tutti i tempi per vincere. In cuor suo, sente che non accadrà più. In cuor suo, sa che abbiamo bisogno di un uomo che si scalda quando sale la tensione. Che quando il gioco si fa duro, sorride sornione, il battito del cuore si mette a proprio agio, vive la propria condizione ideale. Nuota nel suo mare. Quell’uomo è ovviamente Carlo. L’uomo che sa giocare i tie-break. Il fuoriclasse. Che quasi si annoia quando la posta in palio non lo eccita. Quando sente profumo di Champions, sul volto disi fa strada quella smorfia dire che non sfocia nel sorriso di Joker (più di Jack ...

