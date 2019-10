Marianne Mirage a Le Iene | L’amore è finito | è doloroso per tutti

Le Iene Show 2019 intervista a Marianne Mirage (Video) : Le Iene Show 2019 intervista a Marianne Mirage. Numero di accoppiamenti ideale? “Minimo tre a settimana per stare bene”. (Video) Nella puntata de Le Iene Show, in onda ieri, martedì 22 ottobre su Italia 1 alle 21.15 circa, e condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci della Gialappa’s Band, la produzione ha organizzato un’intervista a Marianne Mirage, cantautrice in voga in Italia. Durante l’intervista a Marianne ...

Star allo Specchio : lo yoga glow di Marianne Mirage : Tête-à-tête con la cantautrice trentenne Marianne Mirage, all’anagrafe Giovanna Gardelli, che ci ha accolto a casa sua tra garofani e frutta fresca, chitarre, disegni del suo papà e collezioni di ogni genere, dagli insetti micro e macro, alle conchiglie e i vinili più rari. Fresca reduce dal lancio del suo nuovo album «Vite private», anticipato dal singolo «L’amore è finito», che è stato presentato a Venezia con un corto interpretato ...

Marianne Mirage/ Video Le Iene : 'Accoppiamenti? Almeno 3 a settimana!' : Marianne Mirage è la protagonista dell'intervista singola de Le Iene Show su Italia Uno. Il titolo? 'Papà vai a letto presto'...

Marianne Mirage per «L'amore è finito» un corto con Marco Giallini : Cinque minuti di musica, azione e atmosfere forti. Per il videoclip, anzi il cortometraggio d'autore, del singolo L'amore è finito, Marianne Mirage ha scelto la regia di Fabio Resinaro, regista di Mine e autore dell'adrenalinico Ride, la fotografia di Paolo Bellan (Ride, E.D.E.N) e la compagnia, in scena, di Marco Giallini. La cantautrice, che qui rivela anche una vocazione per il cinema, è protagonista di una storia, ...

Marianne Mirage e il suo nuovo singolo : «L’Amore è Finito» : Il video de «L’Amore è Finito», il nuovo singolo di Marianne Mirage che anticipa l’uscita del disco di inediti prevista per il 18 ottobre, è un vero e proprio corto che vede come protagonisti la stessa cantante e l’attore Marco Giallini. Visibile dal 23 settembre, il video, diretto da Fabio Resinaro, è un delizioso omaggio al cinema degli ultimi vent’anni, da Léon di Luc Besson fino al Tom Hardy di Locke. Ma non solo. Ad impreziosire ...