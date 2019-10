Lucca Comics | la rassegna dedicata ai fumetti dal 30 ottobre al 3 novembre

His Dark Materials e Sky Atlantic saranno al Lucca Comics il 2 novembre : His Dark Materials, Sky Atlantic presenterà in anteprima il primo episodio della serie HBO e BBC, il 2 novembre al Lucca Comics & Games 2019. Sarà Lucca Comics & Games 2019 a ospitare l’anteprima mondiale del primo episodio di His Dark Materials – Queste oscure Materie, che si terrà sabato 2 novembre alle 15.00 al cinema Astra. La proiezione verrà introdotta dal saluto di Philip Pullman – autore della saga letteraria di partenza, ...

Gli Italian Esports Open by Vodafone protagonisti a Lucca Comics & Games 2019 : Le finali live della Quake Pro League Stage, la Eurocup di League of Legends e il Xiaomi 5G Mobile Brawl saranno i tre appuntamenti clou dei 5 giorni di Fiera all'interno della Esports Cathedral, nel suggestivo scenario dell'Auditorium San Romano, a Lucca Comics & Games dal 30 ottobre al 3 novembre. Scopriamo i dettagli nel comunicato ufficiale.Sono attesi a Lucca Comics & Games i Top-player della scena mondiale, pronti a sfidarsi nella ...

Dragon Ball Z Kakarot - One Piece Pirate Warriors 4 e altri giochi di Bandai Namco in anteprima a Lucca Comics & Games 2019 : Bandai Namco Entertainment è lieta di annunciare la propria presenza a Lucca Comics and Games: dal 30 ottobre al 3 novembre alla Casermetta San Paolino sul Baluardo San Paolino ci saranno videogiochi, anteprime e uno store ufficiale con ancora più offerte, per soddisfare i gusti di tutti! TUTTI ALLA CASERMETTA SAN PAOLINO! Per il secondo anno consecutivo, lo stand accoglierà i fan che vorranno provare in anteprima, e per la ...

NACON presente a Lucca Comics & Games 2019 : BigBen Interactive e NACON, in collaborazione con Activision, sono felici di annunciare ufficialmente la propria presenza in occasione dell’imperdibile Lucca Comics & Games, che dal 30 ottobre al 3 novembre prossimi animerà la città di Lucca con l’edizione 2019 di quella che è ormai a tutti gli effetti una delle principali fiere di settore a livello mondiale. Presso il ...

PlayStation conferma Lucca Comics & Games 2019 come luogo d’elezione per incontrare e celebrare la community : Manca ormai poco più di una settimana all’inizio della 53esima edizione del Lucca Comics & Games, in scena dal 30 ottobre al 3 novembre per le strade della città toscana. Non poteva mancare Sony Interactive Entertainment Italia, presente anche quest’anno alla celebre manifestazione con uno stand in Piazza S. Maria Foris Portam (Piazza Colonna Mozza). In occasione del festival, tra i più amati in Italia dagli appassionati di videogame e ...

Cyberpunk 2077 sarà uno dei grandi protagonisti di Lucca Comics & Games : CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, hanno il piacere di annunciare i grandi piani per Cyberpunk 2077 a Lucca Comics and Games di quest'anno: dal 30 ottobre al 3 novembre, nella suggestiva cornice di Piazza Santa Maria, sarà infatti allestito uno spazio dedicato al gioco di ruolo ambientato nella pericolosa e vibrante metropoli del futuro: Night City. I dettagli nel comunicato ufficiale. Al padiglione di Cyberpunk ...

Old Dirty Dogs – in uscita il fumetto a Lucca Comics & Games 2019 : Old Dirty Dogs è una autoproduzione nata per omaggiare l’Image anni novanta, i ragazzi della casa editrice ritengono che quel periodo sia stato epocale per la storia del fumetto, autori che provenivano da esperienze diverse hanno deciso di unirsi e realizzare le proprie opere, slegati dagli interessi e dalle motivazioni delle case editrici statunitensi. Tutti gli artisti coinvolti sono professionisti che lavorano per l’Italia, per la Francia e ...

Lucca Comics & Games 2019 : gli ospiti - le mostre e tutti gli eventi di questa edizione : Il 30 ottobre il Lucca Comics & Games aprirà i cancelli di un’edizione che è già un successo, con oltre 100 mila biglietti venduti. Un record assoluto per uno dei festival più attesi d’Italia: serie tv, fumetti, cinema d’animazione e musica si riuniranno per cinque giorni di presentazioni, mostre, iniziative e concerti. Dagli ospiti internazionali a quelli nostrani, dalle mostre alle presentazioni, ecco il programma del 2019.Continua a ...

Call of Duty : Modern Warfare - appuntamento al Lucca Comics & Games per scoprire tutti i dettagli sul gioco : Call of Duty: Modern Warfare si annuncia come uno dei protagonisti più attesi di Lucca Comics & Games. Il nuovo capitolo del franchise, che sarà disponibile a partire del 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, verrà celebrato al Baluardo San Regolo, dove sarà allestita una base completamente brandizzata con tanto di imponenti carri armati.Vediamo di seguito il comunicato ufficiale Activision per tutti i dettagli su questo incontro al ...

Marvel's Avengers sarà giocabile a Lucca Comics & Games : In occasione di Lucca Comics & Games 2019, Square Enix e il suo partner distributivo Koch Media porteranno ai visitatori uno dei giochi più attesi del 2020, Marvel's Avengers. Ecco il comunicato ufficiale.Dal 30 ottobre al 3 novembre, presso la ''Zecca'', nell'area del palco centrale, nel cuore dell'area dedicata ai videogiochi, sarà possibile vivere un'esperienza unica. Il pubblico infatti avrà la possibilità di immergersi nell'atmosfera di ...

Fortnite : la Gillette Bomber Cup porta le finali al Lucca Comics and Games 2019 : Dopo il successo della prima stagione della Gillette Bomber Cup featuring Fortnite a Milan Games Week 2019, Gillette, insieme a PG Esports, torna questa volta a Lucca Comics & Games: Edizione 2019 per le fasi finali.Vediamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli in merito alla competizione e su come seguirla: Leggi altro...

Xiaomi e ESL Italia si alleano per portare il gaming 5G al Lucca Comics & Games 2019 : Xiaomi ed ESL Italia hanno annunciato la nascita di una importante partnership che porterà il gaming 5G a Lucca Comics & Games 2019. L'articolo Xiaomi e ESL Italia si alleano per portare il gaming 5G al Lucca Comics & Games 2019 proviene da TuttoAndroid.